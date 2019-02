Február legvégén találkozik újra Donald Trump és Kim Dzsongun

Donald Trump 2019. február 5-én, az amerikai Kongresszusban megtartotta évértékelő beszédét. Fotó: DOUG MILLS/Picture-Alliance/AFP

Kevesebb mint egy évvel a tavaly nyári történelmi szingapúri csúcstalálkozójuk után február végén újra találkozik Donald Trump és Kim Dzsongun. Trump kedd esti évértékelő beszédében jelentette be a találkozó időpontját, amiről a korábbi közlések alapján már sejteni lehetett, hogy még februárban megejtik.

A végleges időpont február 27-28., a helyszín pedig Vietnám.

Trump a tavalyi csúcstalálkozón ígéretet tett az amerikai és a dél-koreai hadsereg közös gyakorlatainak felfüggesztésére, ezzel még az azóta lemondott védelmi miniszterét, Jim Mattist is meglepte. Észak-Korea cserébe kicsit buherált valamit egy rakétakísérleti telepén, de az amerikai titkosszolgálatok egybehangzó következtetései szerint eszébe sincs teljesíteni ígéreteit a nukleáris leszerelésről.

Jim Mattis védelmi miniszter amúgy nem Észak-Korea, hanem Trump szíriai kivonulási terve miatt mondott le. Trump évértékelő beszédében ezt a témát is érintette. "Nagy országok nem vívnak végtelen háborúkat" - mondta a szíriai és az afganisztáni műveletekre utalva. Ugyanakkor, míg korábban időpontokat és létszámokat is emlegetett, a Washington Post meglátása szerint most csak nagy általánosságban mondta, hogy ideje újra itthon üdvözölni a Szíriában és Afganisztánban szolgáltakat. Trump kivonulási terveit oly mértékben ellenzik saját pártjában, hogy a Szenátus, ahol még a republikánusoké a többség, a múlt héten külön határozatot fogadott el a szíriai és afganisztáni kivonulás elutasításáról.