Hirtelen az egész világ a német gazdaság állapotán aggódik

Jelentősen felerősödtek szerda reggel a német gazdaság állapotával kapcsolatos aggályok. Erre a frissen közölt ipari beszerzési index adott okot: az előzetes várakozások alapján 0,3 százalékos erősödést reméltek a piacok, ehhez képest a tényadat 1,6 százalékos visszaesést mutatott decemberben. Ez nemhogy a várakozásokat, de még a novemberi, 0,2 százalékos csökkenést is alulmúlta. A helyzet éves összehasonlításban még kiábrándítóbb, tavaly decemberben a tavalyelőttihez képest 7 százalékkal csökkent a beszerzési index.

Az ipari beszerzések jó indikátorai a várható növekedésnek, az ipari termelés a beszerzések csökkenéséből következő visszaesése a gazdasági növekedést is visszafogja. A visszaesés mértéke miatt pedig most már azon aggódnak, hogy Németország gazdasága idén recesszióba fordulhat.

A német gazdaság gyengélkedésére azonnal reagáltak az európai tőzsdék, midden komolyabb index esésben van, a frankfurti tőzsde indexe már 0,28 százalékot esett délelőtt tízig. A zuhanás még erősödhet is, mert időközben újabb rossz hír érkezett Németországból:

az ipari termelés után az építőipari beruházások is megtorpantak, a Markit adatai szerint a decemberi 53,3-ról 50,7 pontra esett az építőipar aktivitási indexe. Ami már nagyon közel van a stagnálást jelentő 50-es értéktől - az index 50 alatt visszaeső, afelett növekedő aktivitást jelez. A Markit elemzése szerint ez lehet szezonális hatás is, januárban a rossz időjárás miatt is lassulhatott az építőipari aktivitás. A visszaesés mértéke így is aggasztó, hat éve nem esett vissza ilyen nagy mértékben az építőipari aktivitás. (Via The Guardian)