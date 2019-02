„Ott kellett volna hagynom a beszélgetést, és kisétálnom a stúdióból” – mondja Karácsony a Hír Tv-s szerepléséről

az ATV Spirit Fórum című műsorában Karácsony Gergely, a baloldal főpolgármester-jelöltje így magyarázta a rosszul sikerült Hír Tv-s interjúját:

„Ahhoz vagyok szokva, ha valaki kérdez, tisztességgel válaszolok. Nem állítom, hogy sikerült ebben a beszélgetésben szóhoz jutnom, lehet, hogy ott kellett volna hagynom a beszélgetést és kisétálnom a stúdióból.”

Szerinte nem ez volt élete legjobb interjúja, de nem engedték, hogy befejezze a mondatait. Itt lehet megnézni, hogy ebben igazat mondott-e:

Karácsonyt a Hír Tv-ben többek között arról kérdezték, nem tartja-e náci megnyilvánulásnak a Jobbik elnök-helyettesének, Gyöngyösi Mártonnak 2012-es esetére, ami ellen akkor egyébként Karácsony közösen tüntetett Rogán Antal, Mesterházy Attila, és Bajnai Gordon. Karácsony végül arra a kérdésre, hogy zsidókat listázni tehát nem nácizmus-e, egyértelműen azt mondta, hogy nem.

Az ATV-ben viszont már azt mondta: most is azt gondolja, amit régen, azaz nem elfogadható egy demokratikus közbeszédben ezek a mondatok. „Én is ott voltam azon a tüntetésen, amit ez a mondat kiváltott. Én a Jobbik jelenlegi frakcióvezetőjét nem tekintem náci politikusnak” – mondta Karácsony, aki az önkormányzati választásokon való együttműködést a Jobbikkal továbbra is jónak gondolja az ország szempontjából. (ATV)