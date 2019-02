Sztori egy pedofilról, amiről hiába tudod, hogy igaz, egyszerűen nem hiszed el

Páratlan dokumentumfilm került fel nemrégiben a Netflixre. Az Abducted in Plain Sight nézése közben az embernek többször is figyelmeztetnie kell magát, hogy amit lát, az nem fikció, akkor sem, ha a földönkívüliek is fontos szerepet játszanak benne. Skye Borgman egy Robert Berchtold nevű pedofil férfi és egy végtelenül naiv, de gyarlóságoktól sem mentes, mélyen vallásos, amerikai házaspár sztoriját dolgozta fel, akiknek kétszer (!) is elrabolta egyik lánygyereküket. Tényleg nem lehet eléggé hangsúlyozni, mennyire megdöbbentő dokumentumfilmről van szó, a nézőnek egy perce sem marad, hogy kiheverje az előző sokkot, amikor már érkezik is a következő.

Robert Berchtold 1974. október 17-én rabolta el (először) a 12 éves Jan Broberget, nem előzmény nélkül. A férfi a Broberg család szomszédjában lakott egy idahói kisvárosban, és simulékony modorának, jó külsejének és rendkívüli manipulációs készségeinek köszönhetően idővel a házaspár legjobb barátjává és három kislányuk második apjává vált. Kapcsolatuk kívülről nézve az első perctől fogva nagyon egészségtelennek tűnik, de Berchtold gond nélkül fúrta bele magát a család életébe. A filmben megszólalnak Jan szülei és testvérei is, és az a természetesség, ahogy a történtekről beszélnek, már önmagában megdöbbentő. Elmesélésükből derül ki, hogyan vált Berchtold a család részévé, és hogy jutottak el addig a pontig, hogy a férfi Mexikóba szökött a 12 éves kislánnyal. Berchtold a szülőknek azt mondta, lovagolni viszi a lányt, ehelyett bedrogozta és elrabolta.

Bár délutánra haza kellett volna érniük, eltűnésükről a család sem aznap, sem a következő két hétben nem értesítette a rendőrséget.



Akik megkímélnék magukat a szpojlerektől, itt zárják be a cikket, de nagyon komolyan mondom, hogy ezt a 90 percet akkor is csak tátott szájjal és ökölbe szorult kézzel lehet végignézni, ha előtte elmesélem az elejétől a végéig az egészet.

A Broberg család a hetvenes években Fotó: via Netflix

Amíg Mexikóban voltak, Berchtold többször is bedrogozta a kislányt, és meggyőzte, hogy a Föld és az emberiség csakis úgy menthető meg, ha közös gyerekük születik, aki majd megmenti a világot. Ezután többször is megerőszakolta. Eközben a szülők nem izgultak különösebben, meg nem is nagyon akarták felizgatni Berchtold feleségét, így türelmesen várták, hogy a férfi hazavigye 12 éves kislányukat. Igaz, két hét után csak felhívták az FBI-t, de mivel hétvége volt, és azon a számon, amit ők hívtak, ilyenkor nem fogadtak hívásokat, egy picit megint hagyták a francba az egészet, és türelmesen várakoztak tovább. A mexikói rendőrség végül november 23-án, 39 nappal eltűnése után találta meg Jant és elrablóját.

Az együtt töltött idő alatt Berchtold teljes agymosást hajtott végre a gyereken, aki végül félelmében sem a családjának, sem a hatóságoknak nem mondott egy szót sem arról, mit tett vele a férfi. Berchtold bűnösnek vallotta magát emberrablás vádjában, és bár öt év börtönre ítélték, végül csak 45 napot ült le. A történetnek itt még messze sincs vége: a férfi sikeresen visszahízelegte (!) magát a család bizalmába, és újra elrabolta Jant. Ezúttal Kaliforniába vitte, és egy bentlakásos egyházi iskolába íratta be. Az apácáknak azt mondta, a CIA-nek dolgozik, és veszélyben van az életük, ezért arra kéri őket, bújtassák el a gyereket. Tényleg soknak hangzik, nem hiszi el az ember, de az apácák bevették a mesét. Bár hétköznap az iskolában volt, a hétvégéket a férfinél töltötte, aki továbbra is azt állította, muszáj lenne összehozniuk egy gyereket, különben vége lesz a világnak.

Berchtold elfogása 1974-ben, Mexikóban Fotó: via Netflix

Az FBI három hónappal eltűnésük után talált rájuk, a férfi ismét beismerte az emberrablást, de elmezavarra hivatkozott, így börtön helyett elmegyógyintézetbe küldték, ahol összesen öt hónapot töltött. Jan a vele történtek hatására, és a félelem miatt, hogy nem esik teherbe, és vége lesz a világnak, már öngyilkosságát tervezgette. 16 éves is elmúlt, mire rájött, hogy át lett verve. Berchtoldot sosem vádolták meg azzal, hogy megerőszakolta, de végül egy másik, 1986-os ügyben elítélték. Két gyereket erőszakolt meg Salt Lake Cityben, emiatt összesen egy évet töltött börtönben.



A történet sokkoló, de ez még messze nem minden. A dokumentumfilmből kiderül még, hogy

Berchtoldnak szexuális kapcsolata volt nem csak Jan anyjával, de apjával is;



A férfi már az első elrablás előtti két évben rendszeresen a kislánnyal aludt - a szülők tudtával, akiknek azt mondta, erre terápiás okokból van szükség;



Jan anyja több hónapig együtt élt Berchtolddal - azután, hogy a férfi először elrabolta a lányát.