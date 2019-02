Diplomaták egy csoportja beperli Kanadát, amiért az országuk nem védte meg őket a titokzatos kubai hangtámadástól

Kanadai diplomaták egy csoportja beperelte a kanadai kormányt 28 millió kanadai dollárra, amiért állításuk szerint titokzatos betegséget kaptak a kubai kiküldetésük során, és ettől az állam nem védte őket meg.



A 14 ember között - akik a pert indították - diplomaták és családtagok is vannak, és konkrétan azt kifogásolják, hogy Ottawa túl későn figyelmeztette őket a veszélyre, és nem menekítette ki őket.

Tavaly több kanadai és amerikai diplomatát is visszahívtak Havannából, miután furcsa szédülésre és migrénre panaszkodtak.

A betegség oka máig ismeretlen, de többször is felmerült, hogy a diplomatákat valamiféle akusztikus támadás érhette, bár ezt Kanada nem látja bizonyítottnak (sőt, amerikai kutatók se).

Az érintett diplomaták most azt írták, a kormány elbagatellizálta a helyzetet, rejtegette az összegyűjtött információit és félrevezette az ügyben érintetteket.

„A feleségem már nem olyan, mint azelőtt” - mondta egy meg nem nevezett kanadai diplomata a CBS-nek. Kihagy a memóriája, fáj a feje, gond van a hallásával. A CBS szerint a diplomaták 2017 tavaszán kezdték tapasztalni a tüneteket a havannai nagykövetségen. Azóta több családot is visszahívtak, a helyükre azonban új embereket küldtek egészen 2018 tavaszáig, annak ellenére is, hogy az amerikai nagykövetség munkatársai hasonló megbetegedésekről számoltak be.

Az Egyesült Államok 2017 szeptemberében hívta vissza a nagykövetség működtetéséhez nem elengedhetetlen embereit, ott 21-en voltak érintve. Kanada múlt hónapban közölte, hogy megfelezik a nagykövetség létszámát.

A kormány a perrel kapcsolatban annyit mondott, hogy a diplomatáik egészsége és biztonsága elsődleges fontosságú. Kuba ismételten tagadta, hogy bármi köze lenne az ügyhöz. (BBC)