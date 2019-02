A Google elkezdett cenzúrázni Oroszországban

A Google elkezdett törölni bizonyos találatokat a keresőjéből, ahogy azt az orosz törvvények megkövetelik a techcégtől - írja a Moscow Times. A 2017 végén életbe lépett törvények arra kötelezik a keresőmotorok üzemeltetőit, hogy találati oldalikról töröljék mindazokat a weboldalakat, amiket a Roszkomnadzor államki médiahivatal tiltólistára helyezett.



Fotó: ALEXANDER UTKIN/AFP

A tiltólistán szereplő oldalak közt vannak gyermekpornóval, öngyilkossággal és kábítószerekkel foglalkozó oldalak is, de a Roszkomnadzor politika tartalmű oldalakat is cenzúráz. Letiltitták például a Linkedint, a Telegramot, a Alekszej Navalnij ellenzéki aktivista korrupcióügyi szimatolásainak eredményét, és jelenleg a BBC orosz kiadását is vizsgálják.

Az amerikai óriáscég tavaly novemberben már kapott egy 7500 dolláros (2 millió forintos) büntetést a törvény megszegéséért. Most egy névtelenül nyilatkozó Google-alkalmazott azt állítja, hogy a cég már a kifogásolt tartalmak 70 százalékát törölte a találati oldalakról, amit a Roszkomnadzor képviselője is megerősített:

„Építő jellegű párbeszédet folytatunk a Google-lal, amivel most teljes mértékben meg vagyunk elégedve”.

A Google egyébként egy friss jelentésében azt állította, hogy 2018 első félévében az egész világra vetítve. Oroszországból érkezett hozzájuk a 75 százaléka a tartalomtörlési kéréseknek.