A TASZ és a Helsinki Bizottság képviselőivel is találkozik az amerikai külügyminiszter Budapesten

Az amerikai külügyminisztérium közzétette honlapján Mike Pompeo miniszter jövő heti kelet-európai turnéjának pontos programját. Pompeo Varsó és Pozsony mellett Budapestre is ellátogat február 11-én.



Rövid magyarországi programjában kétoldalú találkozók szerepelnek Orbán Viktorral valamint Szíjjártó Péter külügy- és Benkő Tibor hadügyminiszterekkel, akikkel

„amerikai-magyar kapcsolatokról, védelmi együttműködésről, energia- és regionális biztonságról, Ukrajna támogatásáról, a nyugati szövetség erősítéséről valamint a kínai és az orosz befolyás elleni küzdelemről”

fognak beszélni. Ennél is fontosabb viszont, hogy szemben a pozsonyi és varsói programmal, Pompeo Budapesten civil vezetőkkel is találkozni fog. A 444-nek a Helsinki Bizottság és a TASZ képviselői megerősítették, hogy az amerikaiak őket is meghívták erre a találkozóra.