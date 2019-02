Irán bármikor kész katonai segítséget nyújtani Libanonnak, ha kérik

Irán csak arra vár, hogy Libanon kifejezze vágyát, miszerint kész katonai és haditechnikai segítséget elfogadni - mondta vasárnap Dzsavad Zarif iráni külügyminiszter Bejrútban, újra megismételve, hogy Teherán kést támogatni az amerikaiak által is támogatott libanoni hadsereget.

Dzsavad Zarif a 2018 tavaszán tartott libanoni választás és Szaad Haríri miniszterelnök új kormányának megalakulása óta most először jár Libanonban, ahol hétfőn kormányzati politikusokkal tárgyal majd az iráni-libanoni együttműködésről. A libanoni politikai helyzet eléggé bonyolult, a jelenlegi kormányt ugyan a nyugati hatalmak által támogatott Szaad Haríri vezeti, de a legtöbb fontos libanoni politikai csoport egyszerre támogatja. Ilyen, a kormányt támogató csoport is a síita Hezbollah is, ami egy, az USA és több nyugati ország által terrorcsoportként nyilvántartott fegyveres társaság. A Hezbollah fontos szövetségese Irán, ami egészen logikus, hiszen a Hezbollahot 1982-ben az iráni Forradalmi Gárda tagjai alapították.



A Hezbollah szerepe az idén tavasszal felálló kormányban tovább erősödött, megkapták az egészségügyi minisztérium irányítását, ezzel pedig most először fordul elő, hogy a csoport nagy költségvetésű tárcát vezethet a libanoni kormányban.

Az Egyesült Államok és a legtöbb nyugati ország nagyon szeretné elérni, hogy a Hezbollah fegyveres szárnyát leszereljék, és ez a cél húzódik amögött is, hogy az amerikaiak támogatást nyújtanak a libanoni hadseregnek, mint az ország egyetlen igazi fegyveres erejének, amit képessé kell tenni arra, hogy Libanont minden fenyegetéstől egyedül is megvédje. Ebben az esetben ugye nem lenne akkora szükség a Hezbollahra.

Libanoni katonák az izraeli határon Fotó: MAHMOUD ZAYYAT/AFP

A Hezbollah sürgeti is a libanoni kormányt, hogy ne csak az amerikai, hanem az iráni katonai asszisztenciát is fogadja el, Haszan Naszralláh, a szervezet vezetője be is jelentette, hogy szerinte Libanonnak légvédelmi rakétarendszereket kellene vásárolnia Irántól, hogy ezzel fegyverkezzenek a szomszédos Izrael légierejének fenyegetése ellen. Persze az izraeli légierő sem a libanoni hadseregre, hanem a Hezbollahra jelent csak általában valódi veszélyt.

A libanoni kormánynak ezért nehéz a dolga, Irán hiába szeretne katonai segítséget nyújtani, és a Hezbollah hiába szeretné elfogadni azt, az amerikaiak és Izrael nem lennének boldogok attól, ha ez a megállapodás létrejönne, az iráni segítség pedig valószínűleg amúgy sem az országot, hanem inkább a Hezbollahot vinné előbbre. (Reuters)