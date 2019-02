Kitört a honderű Orbán évértékelőjén

Ez már a jó világ - ez az üzenet volt a legfontosabb általános újdonsága Orbán Viktor idei évértékelőjének.

Korábban is beszélt arról, hogy már majdnem elértük a jót, csak még kell egy utolsó nagy harc; vagy hogy már szinte megnyugodhatunk, de még vár az országra egy óriási küzdelem; sőt tavaly már ott tartott, hogy ami emberileg lehetséges volt, azt már megcselekedte a kormánya, a körülmények ennél jobbat már nem engednek.

De most túl ment ezen is, és 2010-ben kezdődött kormányzása óta először tartott olyan beszédet, amit leginkább az elégedettség határozott meg. Most is előkerült persze az apokalipszis víziója, de attól már inkább Nyugat-Európát félti, és nem Magyarországot. Itt már jó.

Mi ez, ha nem felemelkedéstörténet?

A magyarok ismét hisznek a jövőjükben.

Nemzetünk talpra állt.

A nemzet a sorsa feletti rendelkezést visszavette.

Győzni fogunk, újra és újra győzni fogunk.

A magyar gyerekek többsége jobban élhet majd a szüleinél.

Lesz mindenkinek munkája, otthona.

Jó lesz magyarnak lenni.

Ezek a gondolatok határozták meg Orbán előadását, és sokáig csak azt ecsetelte, hogy miért lett minden korábbinál jobb az élet Magyarországon. Szép statisztikai adatokat mindig is sorolt az évértékelői első felében (amikor nem ellenzékből beszélt), de ezt most sajátosan kötötte össze általában a boldogság és elégedettség országot átható érzetének üdvözlésével.

A beszéd végén bejelentett szociális intézkedésekkel a jólét és a virágzás képei foglalták keretbe idei kinyilatkoztatását. A hadvezér szerepéből Orbán valamelyest elmozdult a jóságos vezető felé, bár nem hagyta el teljesen eddig meghatározó stílusát sem.

Náci-kommunista-komédiások

Folytatta a tavaly megkezdett dumaszínházas gúnyolódását politikai ellenfelein, de míg akkor leginkább külföldi politikusok kárára élcelődött, most a köztévében tiltakozó képviselőket vette elő, és a "csukott ajtó ellen rohamot indító" vagy "pókemberest játszó" "kezdő komédiásokról" beszélt.

Az MSZP és a Jobbik közeledését a kommunisták és a nácik összefogásának nevezte. A közönség érezhetően ekkor szórakozott a legjobban, Orbán ki is szólt a papírja fölül, hogy "hálás téma".



A gazdagok fektessenek be külföldön

Az egyik legérdekesebb része a beszédnek az volt, amikor elmondta, hogy melyik társadalmi osztálynak mi a feladata:

A leggazdagabb vállalkozók adózzanak, adjanak munkát, és leginkább olyan külföldi beruházásokba kezdjenek, amelyek profitját majd hazahozzák. És külön figyelmeztette őket, hogy ne próbálják befolyásuk alá vonni a kormányzati politikát. Cserébe kisebb lesz az adminisztráció.

A középosztálynak a becsületes munka a feladata, cserébe biztonságot és javuló életszínvonalat kap.

A legszegényebbek pedig ha dolgoznak, akkor kitörhetnek szorult helyzetükből. Orbán Viktor bejelentette a szegénység teljes felszámolásának programját is. Elégedetten mondta, hogy akik a gyerekeiért dolgoznak, azok segítséget kaptak, de akik a gyerekeikből akartak megélni, azok nem.

A hanyatló Nyugat idén is borzasztó

Az általában derűs, és a korábbi éveknél kevésbé fenyegető hangvételű beszédében azért megtartotta a szokásos blokkját Soros, az EU vezetői és az idegenek ellen.

Szinte egy az egyben újra felmondta a 2018-as évértékelőből, hogy Nyugat-Európa még az ő életében el fog bukni, iszlamizálódni fog, a kevert népességtől megroggyan. A brüsszeli bürokraták "nem bírnak a vérükkel", és Soros parancsára mindjárt ki akarják nyitni a határokat teljesen, csak az EP-választás állíthatja meg őket, a magyar álcivilek is ezen erők zsoldjában vannak, stb.

Arányaiban a nyugatgyalázó és az etnikailag szeplőtlen Magyarországot éltető blokk rövidebb volt a megszokottnál, de radikalizmusában semmivel sem volt visszafogottabb, mint eddig. Előjött minden, a közmédiából már ismert összeesküvéselmélet, a pénzzel feltöltött bankkártyáktól a nemzeti határvédelem elleni ármányokig.

A szülés a lényeg

A beszéd nagy részét átsugárzó honderűre apró árnyékot vetett, amikor a világgazdaság várható nehézségeire is kitért egész röviden, de megígérte, hogy Magyarország növekedése akkor is 2 százalékkal az EU-s átlag felett lesz, amikor beüt majd a következő válság. (Vagyis egy európai recesszió esetén csak három százalékpontot esik majd a magyar GDP a tavalyihoz képest.)

Végül pedig sorolta a pontokba szedett családbarát intézkedéseket, amelyeket egyszerre kapcsolhatott az általános jólétről szóló beszámolóhoz, és a bevándorlási apokalipszishez, hiszen nem csak azért kapnak a magyar szülők sok támogatást, mert jól megy az országnak, hanem azért is, hogy ne kelljen kívülről beengedni embereket a fogyatkozó népesség pótlására. Úgyhogy az is meg lesz oldva, ami még nincs teljesen.