Több tízezren követelték új választások kiírását Madridban

Előrehozott parlamenti választások megrendezését követelte tüntetők tömege a spanyol ellenzéki jobbközép és radikális jobboldali pártok felhívására rendezett nagyszabású felvonuláson vasárnap Madridban.

Az Egységes Spanyolországért. Választásokat most! jelszóval meghirdetett rendezvényre spanyol és európai uniós zászlókkal, Stop Sánchez, Puccsistákat a börtönbe feliratú transzparensekkel érkezők zsúfolásig a belvárosi Kolumbusz teret és környékét.

A hivatalos adatok szerint mintegy 45 ezren vettek részt a megmozduláson, amelyre több száz autóbusszal érkeztek az ország különböző régióiból, igaz, egyes előrejelzések szerint a szervezők ennél jóval több résztvevőt vártak. Az eseményt kétszáz rendőr biztosította.

A téren felállított színpadon újságírók kiáltványát olvasták fel a szervezők felkérésére.

„Azért vagyunk itt, hogy hangosan és világosan kimondjuk: a nemzeti egység nem tárgyalás része.(...) Követeljük a miniszterelnöktől a parlamenti választások azonnali kiírását, hogy minden spanyol dönthessen saját jövőjéről” - hangzott el.

A felvonulást szervező Állampolgárok (Ciudadanos) liberális középpárt és a konzervatív Néppárt (PP) a spanyol kormány Katalónia-politikája ellen is tiltakozott. Felhívásukhoz csatlakozott a VOX radikális és több más kisebb jobboldali párt is. A tüntetésen a pártok vezető politikusai mellett ott volt Manuel Valls egykori francia szocialista miniszterelnök, aki a májusi spanyol önkormányzati választáson Barcelona polgármesteri posztjáért indul az Állampolgárok párt támogatásával, valamint Mario Vargas Llosa Nobel-díjas perui író is.

A felvonulást azután hirdették meg, hogy a szocialista központi spanyol kormány a héten bejelentette: javaslatot tett a katalán autonóm kormánynak egy kerekasztal-megbeszélésre, amelyen a két kormány és a katalán parlamentben képviselettel rendelkező pártok vennének részt. A testület feladata a Katalónia jövőjére vonatkozó konszenzus elérése lenne.

A javaslat óriási tiltakozást váltott ki az ellenzéki pártok részéről, árulással vádolták Pedro Sánchez kormányfőt, amiért enged a katalán szeparatisták zsarolásának. Az elképzelést a Spanyol Szocialista Párt (PSOE) több vezető politikusa is bírálta.

Fotó: Alejandro Martinez Velez/Sputnik

A katalán függetlenségi kormány a javaslatra reagálva felidézte: ők valójában nemzetközi közvetítőt kértek a spanyol kormánnyal folytatott párbeszédhez, nem pártszintű egyeztetéseket, követelésük pedig továbbra is az állam által elismert katalán önrendelkezési referendum megtartása. Válaszul Carmen Calvo spanyol kormányfőhelyettes pénteken azt közölte: zátonyra futottak a megbeszélések a katalán vezetéssel, amely elutasította az általuk javasolt tárgyalási keretet. Hangsúlyozta, hogy a spanyol kormány sosem fogja támogatni a katalán önrendelkezési népszavazás megtartását. Ennek ellenére mindkét fél arról beszélt, hogy továbbra is készek a tárgyalásokra.

A konfliktus mindössze néhány nappal azelőtt robbant ki, hogy Spanyolországban megkezdődik a katalán függetlenségi politikusok és civil szervezeti vezetők elleni per a 2017. október 1-jén alkotmányellenesen megtartott és rendőri erőszakba torkolló függetlenségi népszavazás megrendezése, valamint a katalán függetlenségi nyilatkozat elfogadása miatt. (MTI)