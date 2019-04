Ellenzéki képviselőnők követelik Pócs János lemondását

„A határokat meg kell húzni. Pócs antiszemita és rasszista. A döglött disznóra pörkölt 'soros' felirat, majd egy roma alkalmazott kazánba zárása, a meggyújtásával való fenyegetőzés egyáltalán nem 'vicces'. Pócs a minap arra hivatkozva nem reagált a sajtó kérdésére, hogy ő 'böjtöl' — teljesen elfogadhatatlan, a katolikus vallásnak ehhez semmi köze. Az, ahogyan egy országgyűlési képviselő él és viselkedik, példát mutat sokaknak. Ez az ember ne mutasson példát senkinek. Adja vissza a mandátumát - és ha Orbán ezt megtűri, egy rasszista és antiszemita embert bújtat” - írja Szél Bernadett hivatalos Facebook-oldalán. Az LMP volt társelnöke ellenzéki képviselőnőkkel együtt adta Kövér Lászlónak a petíciót, melyben a botrányba keveredett jászsági képviselő lemondását követelik.

A jobbikos Varga-Damm Andrea azt mondta: a mai magyar demokráciában elfogadhatatlan, hogy egy társadalmi csoportot így megbélyegezzenek és megszégyenítsenek. Szerinte, ha Pócs János jobbikos lenne, akkor a legfőbb ügyész már elrendelte volna a nyomozást. Szabó Tímea hangsúlyozta, hogy a képviselő tette olyan gyalázatos, ami után nemhogy a parlamentben, de a közéletben sincs helye. A politikus arra szólította fel a Fideszt, hogy álljon ki, nyilvános ítélje el a cselekedetet és mondassa le a képviselőt.

A DK-s Vadai Ágnes azt mondta, hogy Orbán Viktor miniszterelnök az elmúlt hetekben sokat beszélt az Európai Néppárt „hasznos idiótáiról", de keveset beszélt a Fidesz „haszontalan idiótáiról”. A vészkorszakban megölt romák számát meg sem lehet becsülni, azt harminc- és hetvenezer közé teszik - hívta fel a figyelmet. A Fidesz azonban az utóbbi években megpróbálja relativizálni a vészkorszakot - fogalmazott.



A miniszterelnök úgy mutatja be magát, mint aki fellép a szélsőséges megnyilvánulások ellen, de saját párttársa esetében nem teszi meg a szükséges lépéseket - közölte Vadai Ágnes. Hozzátette: ezért is fordulnak Kövér Lászlóhoz. Az MSZP-s Gurmai Zita leszögezte: aki a holokauszt után is emberek elégetésével viccelődik, annak nem egyszerűen rossz a humora, hanem „egyszerűen náci”.

Egy normális országban egy képviselő a videó megjelenésének másnapján lemond, és ha nem így cselekszik, akkor saját pártja vagy frakciója zárja ki - hangsúlyozta.

Pócs János próbálja menteni a menthetetlent és próbál hazugságok mögé bújni. Meg akarja úszni a botrányt, mert erkölcsei gyengék, tartása pedig nincs - fogalmazott.

Bősz Anett (független) azt mondta, hogy a jelenlegi magyar kormány antiszemitizmusa és rasszizmusa sok esetben „egyáltalán nem annyira burkolt, mint amennyire látszik”. Pócs János nagy szolgálatot tesz a Fidesznek, amikor nyilvánvalóvá teszi az antiszemitizmust és azt a rasszizmust, amit a „magyar kormány fedő alatt tart” - közölte.

A független Szél Bernadett kijelentette, hogy Pócs János nyíltan antiszemita és nyíltan rasszista. Orbán Viktor pedig személyes felelősséggel tartozik azért, hogy antiszemita és rasszista embereket tűr meg a saját frakciójában. Az LMP-s Hohn Krisztina szerint Pócs János magatartása méltatlan egy képviselőhöz. Hozzátette, hogy mélységesen felháborítják a történtek és mindazoktól elnézést kér Pócs János helyett, akiket az eset szintén felháborított.

A képviselőnők Pócs Jánost is szerették volna megszólaltatni, de a képviselő szabályosan elmenekült előlük.

Pócs Jánosról márciusban írtuk meg, hogy még 2008-ban a kazánba zárta egy roma alkalmazottját, és azzal fenyegette, elégeti. Az esetről videó is készült. A történteket Pócs nem tagadta, azt mondta, maga a roma férfi kérte, hogy készüljön el a videó. Később azt nyilatkozta, bárcsak most is megtehetné ugyanezt, de sajnos nem lehet, mert a videón szereplő férfi azóta meghalt. Múlt héten az Országos Roma Önkormányzat levélben kérte Orbán Viktort, hogy mondassa le a képviselőt, egy jobbikos képviselő pedig feljelentette Pócs Jánost. A Fidesz hivatalosan csak annyit reagált, hogy a videó nem volt szerencsés, Farkas Flórián pedig kiállt a képviselő mellett. Pócs nem akar lemondani, szerinte az Országos Roma Önkormányzat csak politikai okokból szólította fel erre, egyébként meg böjtben nem nyilatkozik.

(via MTI)