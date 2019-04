Minden előírást betartottak az Ethiopian Airlines pilótái, hiába

Hiába követték a légi üzemeltetési utasítás - a repülő használati útmutatója - előírásait, nem tudták megakadályozni gépük lezuhanását az Ethiopian Airlines március 10-én lezuhant 302-es járatának pilótái, derült ki a tragédia vizsgálatának április 4-én, csütörtökön nyilvánosságra hozott előzetes eredményeiből.

A BBC által idézett jelentés szerint a pilóták többször is próbálkoztak az utasításban előírtakkal, hiába. Próbálkozásaik ellenére "nem sikerült uralniuk a gépet", mondta Dagmawit Moges etióp közlekedési miniszter az eredményeket ismertető sajtótájékoztatóján.

A jelentés teljes terjedelmében még nem ismert, folyamatosan közölnek belőle részleteket a hírügynökségek. Az eddigiek alapján úgy tűnik, hogy az ET302-es járat vesztét is a 737-es új típusa, a Max átesés elleni védelmet szolgáló automata rendszere, az MCAS meghibásodása okozhatta. A gyanú szerint ugyanilyen meghibásodás okozhatta fél évvel korábban a Lion Air indonéz légitársaság JT610-es járatának lezuhanását.

Az MCAS rendszer, ha a gép orrának helyzetét jelző szenzor adatai alapján arra következtet, hogy a gép áteshet (megszűnik alatta a felhajtó erő, és kőként zuhanni kezd), akkor lefele nyomja a gép orrát. Mindkét balesetnél azt gyanítják, hogy a szenzor hibás adatokat küldött. A Boeing a JT610-es tragédiája előtt egyáltalán nem tájékoztatta a légitársaságokat a megújult rendszerről. Az indonéziai tragédia után a pilóták továbbképzését és új üzemeltetési utasítás kiadását ígérték, de az etióp pilóták biztosan nem kaptak ilyen továbbképzést.

Ez több szempontból is problémás, de főleg azért, mert az új rendszert a korábbi típusokon levőnél bonyolultabban lehetett csak kikapcsolni. A régebbi típusokon ehhez elég volt egy kallantyút állítani, az új rendszer működését azonban ez csak megszakítja, de nem kapcsolja ki. A gép repülési adatai alapján lezuhanásuk előtt mindkét gép erősen bukdácsolt a levegőben, ami arra utal, hogy miközben a pilóták próbálták felemelni, az automata újra és újra lenyomta a gép orrát. Az etióp tragédiát követő szimulátoros tesztek során kiderült, hogy még a rendszer működését ismerő pilótáknak is nehézségeket okozott a rendszer kikapcsolása, pedig ők eleve úgy szálltak be a szimulátorba, hogy tudták, a rendszer el fog romlani. A tesztek alapján mindössze 40 másodpercük van a pilótáknak a rendszer hatástalanítására, mielőtt az visszafordíthatatlan zuhanásba taszítaná a gépet. (Via BBC)