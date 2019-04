Az M1 átállt élő haditudósításra Görögországból, ami elég különössé teszi a közvetítését

Nincsenek több tízezren, nem is indultak meg Németország felé, de ez nem számít, az M1 Görögországból folyamatosan élőben jelentkezik be egy mezőről, ahol egy menekülttábor mellett höbörögnek MIGRÁNSOK.

Mint megírtuk, a Fidesz már napok óta riogat a több tízezres, mindjárt meginduló migránskaravánnal. A „migránskaraván” jelenleg pár száz embert jelent, akik egy, Szalonikitől 10 km-re lévő menekülttábor előtt sátraznak, és szeretnének továbbmenni Észak-Macedóniába. Az AP szerint kb. 200 ember össze is csapott a rendőrökkel, akik nem engedték át őket, könnygázt is bevetettek, de sérülésről vagy letartóztatásról nem volt hír. A BBC azt írja, a görög média szerint álhír, hogy a migránsok így szerveződnének, a közösségi médiában terjedtek olyan pletykák, hogy a határt megnyitják a menekültek előtt, ami nem igaz.

Ha már ott van az M1 stábja, belead mindent. Reggeli bejelentkezés: „Éjszaka viszonylagos nyugalom volt, de most úgy tűnik, hogy újra talpon vannak és valamire készülnek". Délben bejelentették, hogy csoportokban beszélgetnek az emberek a saját nyelvükön, és kettőkor megindulnak. Egykor kiderült, hogy nem kettőkor indulnak meg, hanem már megindultak, de nem tudtak megindulni, mert a réten velük szemben felálló rendőrök nem engedik őket. Egy óra után kiderült, hogy Allah akbar kiálltásokkal rontottak a rendőrsorfalra, amire előtte kőzáport zúdítottak, de Merkelt is szidják. És pokróc is van náluk. Valamint helyenként meggyújtották a füvet. A rendőrök pedig könnygázt lőttek rájuk.

A magyar stáb félt a migránsok között, mert kiszámíthatatlanul viselkednek. „Állóháború van. Egyfajta” - mondta a helyszíni haditudósító, aki szerint visszavonultak a migránsok úgymond erőt gyűjteni. A M1 szerint 150-en vannak. Kettő után elcsendesült a mező, de azért időnként odakapcsolnak, mert tapintható a feszültség.

Délután háromkor így állt a réti háború

Miután az M1 egy kis képen akkor is adja a görögországi mezőháborút, amikor másról számol be, így ilyen dolgok láthatóak:

Vagy például a hagyományőrző isaszegi csata, magyar gyerekekkel és mezei migránsokkal: