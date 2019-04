Ha nem módosítják a szlovák himnusztörvényt, Bugár Béláék kilépnek a kormányból

Nagyon kínos helyzetbe került részben magyar Híd párt a szlovák himnusztörvény miatt, mivel kiderült, hogy a párt magyar képviselői is megszavazták, hogy akár 7000 eurós büntetéssel legyen büntethető, akinek a rendezvényén egy idegen ország, így például Magyarország himnuszát éneklik, hacsak nem tartózkodik a helyszínen az adott ország hivatalos küldöttsége. Végül a köztársasági elnök nem írta alá, inkább visszaküldte a parlamentnek.



A botrány miatt Bugár Béla, a Híd elnöke az újabb szavazásról az Új Szó beszámolója szerint pénteken azt mondta, hogy

„ha kiderül, hogy a koalíciós partnerünk sportszerűtlenül viselkedne és a kérdéses rész mégsem kerül ki a törvényből, akkor egyértelműen nincs mit keresnünk ebben a koalícióban.”

Bugár Béla, a Most-Híd vegyespárt elnöke Fotó: Krizsán Csaba

Bár a A törvényt megszavazó magyar hidas képviselők többsége már nyilvánosan bocsánatot kért, közülük ketten, Vavrek István és Balódi László is bejelentették, ha nem sikerül helyrehozni a hibát, visszaadják parlamenti mandátumukat. Erről a pártelnök azt mondta, hogy ezt előbb a párton belül kellene megbeszélniük, mert a képviselők listán szerezték a mandátumukat. A törvény május 15-től lépne hatályba, de már május 9-én, a parlament következő ülésének az elején újra napirendre kerülhet a jogszabály. Bugár azt ígérte, a törvényhozásban elkövetett hibát helyrehozzák, Andrej Kiska államfő ugyanis megvétózza a törvényt. De a koalíciós pártok is beleegyeznek, hogy kivegyék a magyar himnusz éneklését is büntető részt.