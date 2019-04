Zsinagóga nyílt Dubajban

Az Egyesült Arab Emírségekben, a dubaji tengerparttól nem messze szép csendben megnyílt a napokban egy zsinagóga, ami generációk óta az első új zsinagóga az arab világban. Az intézmény héber kurzusokat is tart, kóser étkezési tippeket ad, és bár a hivatalos működési engedélyt még nem állították ki, saját rabbija is van már. A zsinagógát arab és zsidó vezetők is üdvözölték, és reményüket fejezték ki, hogy az arab-zsidó együttélés és a béke egyik szimbóluma lehet.

Az arab világban évtizedekkel ezelőtt kb. 800 ezer zsidó élt, Iraktól Marokkóig rengeteg muszlim többségű városban működtek zsinagógák. Izrael második születése és az egyre inkább elmérgesedő arab-izraeli viszony azonban egyre nehezebbé tette az együttélést, ezért az arab országokban élő zsidók nagyobb része inkább kivándorolt Izraelbe vagy nyugatra, mára alig maradtak zsidók ezekben az államokban.

Az utóbbi időben azonban egyre több arab és muszlim vezető nyilvánítja ki, hogy szívesen látna az országában visszaköltöző zsidókat, megpróbálva megmenteni ezzel a közel-keleti, arab világban élő zsidóság gazdag hagyományait. Beszéltek erről iraki és marokkói politikusok, de az egyiptomi elnök is többször elmondta, ő szívesen építtetne új zsinagógákat, ha visszatérnének a zsidók Egyiptomba.

Persze sok arab vezető a nyugati szövetségesei szemében szeretne jó pontokat szerezni ezzel, de vannak olyanok is, akik ezzel inkább azt hangsúlyoznák, hogy nem tekintik Izraelt a zsidóság egyetlen és globális képviselőjének, hogy állampolgáraik élhetnek békében a zsidókkal még akkor is, ha Izraellel nem épp a legkiegyensúlyozottabb a viszonya az adott országnak. (Economist)