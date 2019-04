Olga Tokarczuk újabb regényét jelölték a Nemzetközi Man Booker-díjra

A tavalyi győztes, Olga Tokarczuk lengyel író új regényével ismét versenyben van az idei Nemzetközi Man Booker-díj 50 ezer fontos (18,6 millió forintos) fődíjáért - derült ki a jelöltek szűkített listájának keddi bejelentéséből.

Mára alighanem a Nemzetközi Man Booker-díj lett a legjelentősebb kortárs irodalmi díj, melyet 2015-ben Krasznahorkai Lászlónak ítéltek oda.

Olga Tokarczuk Fotó: MARCELLO MENCARINI/leemage

A külföldi szerzők angolul megjelent műveinek elismerésére alapított legrangosabb brit irodalmi díjat egyenlően elosztva a győztes mű szerzője és fordítója kapja. Az idei szűkített listán hat irodalmi mű szerepel a világ különböző országaiból. A művek eredeti nyelve arab, francia, német, spanyol és lengyel. A kötetek többségét független kiadó gondozta.

A döntős alkotások közé került Jokha Alharthi ománi szerző Celestial Bodies című műve Marilyn Booth fordításában, Annie Ernaux francia író The Years (Les années) című könyve, Marion Poschmann német író The Pine Islands (Die Kiefernn-inseln) című alkotása, a kolumbiai Juan Gabriel Vásquez könyve, a The Shape Of The Ruins (La forma de las ruinas), a chilei Alia Trabucco Zerán kötete, a The Remainder (La Resta) és Olga Tokarczuk regénye, a Drive Your Plow Over The Bones Of The Dea (Prowadz swój plóg przez kosci umarlych).

Tokarczuk tavaly a díjat Flights (Bieguni) című regényéért nyerte el,

A rövid listára kerülő alkotásokat öttagú zsűri válogatta Bettany Hughes író-történész vezetésével. A testület munkájában Maureen Freely, az angol PEN Klub elnöke, Angie Hobbs filozófus, Elnathan John regényíró és Pankaj Mishra esszé- és regényíró vett részt.

A 2019-es Nemzetközi Man Booker-díj győztesét május 21-én hirdetik ki Londonban.

Tavaly a díj esélyeseinek listáján szerepelt Krasznahorkai László is Megy a világ című elbeszéléskötetével. Az angolul The World Goes On címen megjelent könyv fordítását John Batki, Ottilie Mulzet és George Szirtes készítette. (MTI)