A nagy techcégek visszahallgatják, amit a Sirinek vagy az Alexának mondasz

Az Amazon, az Apple a Google, egy sor techcég alkalmaz olyan hangfelismerő szoftvert, amelynek a hétköznapi felhasználók utasításokat adhatnak. A Bloomberg most arról számolt be, hogy ezeket a hangfelvételeket némely esetben hús-vér emberek is meghallgathatják és meg is hallgatják.

Mindhárom nagy cég kielemez egyes hangfájlokat annak érdekében, hogy fejleszteni tudják a szolgáltatásaikat. A Bloomberg most beszélt hét emberrel, akik az Amazonnál dolgoznak, a cég Echo és Alexa nevű szoftvereivel foglalkoznak, és rendszeresen hallgatnak vissza ilyen fájlokat.

Ők azt mondták, hogy ezekben az esetekben ki kell jegyzetelniük a felhasználók által mondottakat. Ezekről fájlokról egyébként tudni, hogy milyen ügyfélszámhoz tartoznak, az ügyfélnek mi a keresztneve és a még a készüléke sorozatszáma is hozzá van rendelve.

Az Amazon alkalmazottai közül néhányan azt mondták, volt, hogy a szórakoztató hangfelvételeket meg is osztották egymás között a belső chatszobában.

De arra is volt példa, hogy a hangfelvétel alapján arra jöttek rá, hogy valószínűleg éppen egy szexuális zaklatási esetet hallagtnak. De ilyenkor nem az ő feladatuk közbeavatkozni.

Fotó: ROBERT LEVER/AFP

Az Amazon minderről azt közölte, hogy komolyan veszik a biztonságot és az adattitkot, ezért csak a hangfelvételek egy “nagyon kis részét” elemzik ki. Ez azért kell, hogy fejleszteni tudják a hangfelismerést. Eközben szigorú biztonsági előírásokat tartanak be, az alkalmazottaknak pedig nincs direkt hozzáférése olyan adatokhoz, amelyekből azonosítani lehetne a hangfelvételek szereplőit.

Az Apple szintén alkalmaz embereket, akik a hangfájlok segítségével fejlesztik a Siri-t, de a cég szabályai szerint ezek a felvételek nincsenek párosítva személyes adatokkal, csak egy véletlenszerű azonosítóval, de a munkatársak még azt sem láthatják, hat hónap elteltével pedig mindent törölnek.

A Google azt közölte, hogy a munkatársai csak az Assistant egyes hangfájlaihoz férnek hozzá, amelyek szintén nincsenek párosítva személyes adatokkal, de ők még a felhasználók hangjait is eltorzítják.

A BBC szerint a felhasználók gyakran tartanak tőle, hogy az okoseszközök és a hangfelismerő szoftverek titokban felveszik a hangjukat. Ez annyiban igaz, hogy tényleg mindent hallanak, csak épp ilyenkor nem figyelnek. Csupán bizonyos kulcsszavak kimondására aktiválódnak, ilyen például a Helló, Siri. Ha ez nincs, akkor nem rögzítik a hangunkat, de ha utasítást adunk, akkor igen, hiszen a szoftver így tudja csak lefordítani a hangot és megérteni az utasítást. (BBC)