Felejthetetlen rímeink: Csokonai ananászától az L.L. Junior által kétszer kimondott igenig

Ma van a magyar költészet napja. Bár a kortárs költők közül sokan bottal se piszkálnák meg a rímeket nagy nyilvánosság előtt, kedvencei mindenkinek vannak. Arra kértem néhány költőt, válasszanak egy lieblinget, de azt se bántam, ha valaki végül több rímpárt vagy egész versszakokat küldött.

Utánuk pedig a 444 munkatársai válogatnak immár nem a magas költészet, hanem a könnyűzene rímes kincsestárából.

Parti Nagy Lajos

Hát, ezt csak kapásból lehet, ahogy épp bevillan. Legyen Kosztolányi Szeptemberi áhitatából a

„darázs ma / garage-ba”.

Tóth Krisztina

Kamaszkorom óta kísért ez a mágikus erejű, titokzatos vers, és ezek a kedvenc soraim belőle:

„Alvó, emeld lassan nehéz és hosszu pillád

s a végtelen felé táguló nagy pupillád

szögezd felém.”

(Kosztolányi Dezső: Csáth Gézának)

Horváth Viktor

Nincs líblingem, mert sok van. Most ezzel a Zrínyi-idézettel élvezzük a szabálytalanságot meg az esetlen darabosság erejét. És a bosssssszúúúúút.

„Vérszopó szelendek, világnak tolvaja,

Telhetetlenségednek eljütt órája;”

(Szigeti veszedelem, 15, 98.)

Csehy Zoltán

Én a kancsal rímet szeretem. Tudom, hogy nincs minden rendben vele, testi fogyatékos (bandzsít), gyerekesnek tartják, nem mernek semmi komolyat rábízni, tudom, hogy MÁS. De pontosan tudja, hogy a magasságot a mélységgel kell szembesíteni és viszont. És csöppet sem hivalkodó: van, aki észre sem veszi. Még az Ómagyar Mária-siralomban (kínzatul / veretül) vagy a népdalokban (felhő/holló) toleráltuk, a modern kor közröhej tárgyává tette. Devecseri Gábor Elszáll az én c. halálverse az egyetlen kivétel. Ebből a versből pár kedvenc rímpár:

„Sokat nem ér e porhüvely.

Lehetsz erős, mint egy bivaly.”

Vagy:

„Mert nem távol vagy s nem közel;

de mint a negatív kazal

a nagy nincs-aratás után

megbújsz a nemlét szegletén.”

Vagy:

„És nincs több lángzó alkonyat.

Nem szól a hárfa, kasztanyett.”

És egy ráadás:

„gyalog járkálsz, semmi se véd:

örökléttel volt randevúd”

Devecseri Gábor 1964-ben Fotó: Fortepan

Fenyvesi Orsolya

Az én kedvenc rímpárom ősi misztikumot idéz, magát a költészet lényegét fejezi ki:

„Koszorú, koszorú,

miért vagy olyan szomorú?

Azért vagyok szomorú,

mert a nevem koszorú.”

Zseniális darab: zavarba hoz, elgondolkodtat, évekig halvány fogalmad sincs, mit jelent. Amikor végre megérted, akkor is csak mintha értenéd. Végzetszerű, mégis játékos, mint a legjobb költészet. Üzenete örök érvényű: az vagyok, vagy olyan vagyok, amire rímelek.

Így utólag megmagyarázza tán a Miért vagy szomorú, Morzsi? Hisz' jó gazdi az Orsi kezdetű, kiskutyámnak írt kisgyerekkori zsengémet is.

Amikor a lányom nagyon pici volt, én meg nagyon fáradt, a létező összes verzióban előadtam neki. Őt semmivel nem lehetett megvigasztalni, józan eszem megőrzéséhez azonban jelentősen hozzájárult, hogy Poporú, poporú, miért vagy olyan foforú? Azért vagyok foforú, mert a nevem poporú.

Peer Krisztián

Huszonéves koromban egy este felhívtam Lator Lászlót, akit egyébként nem is ismertem személyesen, hogy segítsen megtalálni egy verset. Napok óta zakatolt a fejemben, de csak ennyire emlékeztem belőle: Az a valami, az a valami, az a valami füstgomoly /az a valami, az a valami, az a valami nincs sehol. Persze már ennyiből is sejthető, sejtettem én is, hogy Arany. Jellemző még (rám), hogy a keresztrímből csak az egyik rímpár vésődött be. Ennyi is elég volt ahhoz, hogy Lator rögtön rávágja a megoldást: Visszatekintés.

„Az az ábránd - elenyészett;

Az a légvár - füstgomoly;

Az a remény, az az érzet,

Az a világ - nincs sehol!”



Takács Zsuzsa

Pessoát fordítanom különös kaland volt. A Közgazdasági Egyetemre menet (ahol nem írnokként, mint portugál elődöm, hanem egyetemi oktatóként, általam nehezen értelmezhető szövegek alapján diplomáciatörténetet, társadalomtudományt, banki szövegeket tanítottam spanyol szakos nemzetközi hallgatóimnak), az egyetemre menet tehát a metrón, gondolatban Pessoa ópiummámorban fogant verseit fordítottam. Minden félig hivatalos dokumentumom háta Pessoa-rímekkel volt tele. Egyébként rajongok a rímekért.

Takács Zsuzsa az Opiárium című verset (lásd itt) küldte el portugálul és a saját magyarításában, ebből választottam ki két versszakot:

Turi Tímea

Szerkesztőként olyan a viszonyom a versekhez, mint Gombóc Artúrnak a csokihoz: a nugátból és a töltött csokoládéból ugyanúgy elismerem a minőséget. De olvasóként és olyan emberként, aki maga is szokott verseket írni, egyfajta távolságtartással szemlélem a rímes verseket. A rímes vers reménye, hogy a tartalom és a forma összecsenghet, ezért mindig félek, hogy a rím hazudik, vagyis rímes versben sokkal nehezebb nem hazudni. Az önfeledt játékok azonban bámulatosak lehetnek, ebben Kosztolányi rímpárjai az etalonok, például:

„Bármennyi embert ölök rakásra,

nem teszek szert egy öröklakásra.”

Térey János

Néhány leg-.

Legmeghökkentőbb Somlyó Zoltán:

„És ahogy mentem a Nagyköruton,

sötét fejemmel, mint egy teuton:

őt zúgta Budapest…”

(Szűz Miléva)

És Pajor Tamástól szinte bármi:

„Azt mondod, itt egy Oldsmobile?

Azt mondom, itt egy Csernobil”

(Szabad vagy)

Legelegánsabb természetesen Kosztolányi:

„És dicsérvén a Poézis hatalmát

Átnyújtott volna versemért egy almát...”

(Ének Virág Benedekről)

És az ő nyomdokán József Attila:

„s szivében néha elidőz

a tigris meg a szelid őz.”

(Csak az olvassa...)

Legmerészebb a maga korában Csokonai, aki először írta le az ananász szót magyarul, s a kanászra rímelteti:

„Dudva lenne a dudvák

Közt az ananász:

Kanász marad akinek

A nevelője kanász.”

(Jövendőlés az első oskoláról a Somogyban)

Pataky Attila, Csokonai Vitéz Mihály, Kosztolányi Dezső, Hooligans Endi, Kozsó és gróf Zrínyi Miklós Fotó: Kiss Bence

A 444 munkatársai és a magyar dalköltészet

Bede Márton természetesen egy érzelemdús klasszikussal nevez:

„Szemedbe nézek egy gyönyörű szép szivárvány, szivárvány.

Csillog a fényben, mint síromon a márvány, a márvány.

Szerelmed szedi áldozatát királylány, királylány.

Engem is elkapott ez a szörnyű járvány, királylány.”

Ács Dániel 2014 egyik nagy ígérete, Cetli Elment az internet című számának refrénjét nem tudja kiverni a fejéből:

„Kurva anyádat, Internet,

Hogy pont most kellett elmenned!”

Király András és az ismeretlen MTK-ultra rigmusa:

„1888 óta

MTK, a kék-fehér csóda”

Haszán Zoltán is focival jön:

„Felcsút, Felcsút, győzni fogunk

Felcsút, Felcsút, kis hely, nagy játék

A Váli-völgy szíve teérted dobog, minden gól ajándék.”

Boros Juli tartalom és forma összhangját találja meg a Zanzibár alkotásában:

„Szerelemről szó sem volt

Ilyenekről nem dalolt a hold

Ha mégis megtettük volna

Minden, minden csak sírna.”

Sarkadi Zsolt és a halandzsanyelv:

„Ihn nikho! Mahna nikho mha nahna e rei!

Mha nahno mha nah rikho! Ihni Kohei!”

Horváth Bence hasonlót idéz Geszti Péter kimeríthetetlen életművéből („Ha nem tudsz róla, gond egy szál se, / Evribadi brumm brumm, i ták dálse!”), de végül választása T.K.O., Dopeman és Ganxsta Zolee és a Kartel közös nótája, a Nesztek! részletére esett:

„Megettétek a kajámat,

megittátok a piámat,

mit akartok még? A faszomat?

Nem adom!

Nekem is van spanom,

Gyurmának hívják!

Mit akartok tőlünk ti buzi bohóc brigád?”

Uj Péter talált tárgyon mutatja be a ragrímek működését. Az akaratlan vers szerzője és címe

Németh Szilárd: Nyúljával



Magyari Péter szeme az Edda egyik különleges megoldásán akadt meg:

„Körbevesznek jó barátok

Körbevesznek jó barátok és rosszak.”

Czinkóczi Sándor egy 2017-es sláger nyitórímét ajánlja Hirótól:

„Engem elhagyott Kriszti, K.O.,

mert én nem vagyok Cristiano”

Herczeg Márk a Dupla Kávé Kék a szeme című szerzeményéből választott ún. önrímeket: ilyenkor ugyanaz a rímhívó szó és a felelő rím.

„Bedobok egy kávét, röviden, hosszan,

ideül egy jó csaj, szövegelek hosszan.

A telefonban, ugye megmondtam,

Hogy te ne keressél engem, csak ha elmondtam.”

Ebben az alkategóriában a Hip Hop Boyz is nagyot ment, de lezárásként inkább olyan különlegességet mutatok, ahol egy raggal sikerül kisiklatni az önrímet is. Alighanem ez a rím nulla foka:

„Szép lány vagy, a legszebb itt, igen,

De nekem még nem mondtál igent.”

LL Junior: Ragamoffin