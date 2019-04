Európában sehol máshol nincs akkora súlya a külföldi vállalatoknak, mint Magyarországon

Az Eurostat csütörtökön közzétett egy grafikont arról, hogy az egyes országokban mekkora súllyal vannak jelen a külföldi tulajdonú vállalatok a nem pénzügyi szektorban (magyarul az iparban, kereskedelemben, a szolgáltató szektorban, szinte mindenhol). Eddig 2015-ig voltak ismertek ezek az adatok, ez most a 2016-os adat.



Ez alapján az EU-ban sehol máshol nem termelnek akkora hozzáadott értéket a külföldi tulajdonú cégek, mint Magyarországon. 51,4 százalékkal vezetjük a listát.

Fotó: Forrás: Eurostat

A szomszédaink mögöttünk kullognak, Szlovákia 48,1 százalékon, Románia 44 százalékon áll. Az EU-átlag pedig mindössze 25 százalék, vagyis a magyar gazdaságban az uniós szinthez képest duplaakkora súllyal vannak jelen a külföldi tulajdonú vállalatok.

A G7 még februárban számolt be róla, hogy 2015-ben a magyar vállalati GDP 52,46 százalékát állították elő külföldi tulajdonú cégek, alapvetően multik. Ez akkor a második helyre volt elég az Európai Unióban, Írország előzött. A külföldi tulajdonú vállalatok jelenléte annyiban jó hír, hogy sokan fektetnek be nálunk, és sok hozzáadott értéket termelnek, viszont ez azt is elmondja az országról, hogy a magyar tulajdonú vállalatok ehhez képest nem teljesítenek valami jól, a multik pedig kiszoríthatják a hazai vállalkozásokat a piacról, például mert kevesebb adóterhet fizetnek, elszívják a legjobb munkaerőt és járadékvadász módon az állami forrásokat maguknak szerzik meg.