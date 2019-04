Putyin lényegében benyújtotta az igényét Donbaszra

Múlt vasárnap megválasztották Ukrajna új elnökét, szerdán pedig Vlagyimir Putyin aláírt egy olyan rendeletet, ami alapjaiban változtatja meg a kelet-ukrajnai háború állásását.

Aztán szombaton még ezt is megfejelte egy Ukrajnát fenyegető bejelentéssel.

Mindkét bejelentés arról szól, hogy az Ukrajnában élők orosz állampolgárságot kaphatnak. Az orosz kormány a mostani ukrán belpolitikai bizonytalanságot igyekezhet kihasználni nyugati ellensége legyőzésére.

Putyin orosz elnök szerdai rendelete arról szól, hogy a Donyecki és a Luganszki Népköztársaság lakói könnyített eljárásban kaphatnak orosz állampolgárságot. (A vidéket szokás Donbasznak is nevezni.) Ez a két terület 2014-ben fegyveres felkelésben szakadt ki Ukrajnából, és kezdettől orosz fegyverekkel, orosz pénzen, és számos jel szerint orosz katonák közvetlen beavatkozásával vívják ezt a háborút. 2015 tavaszára ugyan a harc csillapodott, de a mai napig naponta előfordulnak összecsapások a frontvonalon, és továbbra is sok halálos áldozatot szed a konfliktus.

Azzal, hogy a felkelés területén élők orosz állampolgárságot kaphatnak, az egész háború teljesen új szakaszba léphet. Az ukrán kormány eddig is "oroszok által megszállt területnek" nevezte a két megye helyén kikiáltott népköztársaságokat, de ha az ott élők hivatalosan is jogosulttá válnak az orosz állam védelmére, akkor Moszkva már teljesen nyíltan beavatkozhat. A lépéssel Oroszország elérheti, hogy értelmetlen legyen minden további tárgyalás a területek visszatéréséről Ukrajnához, hiszen könnyen lehet, hogy hamarosan a lakosság jelentős része orosz állampolgár lesz.

A donyecki Népköztársaság zászlaja alatt álló emberek a szakadár terület vezetőjének temetésén, 2018 szeptemberében. Fotó: ALEKSEY FILIPPOV/AFP

Grúz és moldáv recept

Hasonló taktikát alkalmazott Oroszország más posztszovjet vidékeken is. A 2008-as orosz-grúz háború előtt hat évvel kezdtek orosz állampolgárságot adni Abházia lakóinak. Abházia eredetileg Grúziához tartozott, de egy felkelés nyomán elszakadt, kvázi önállóvá vált, és az oroszok arra hivatkozva kezdték bombázni Grúziát 2008 augusztusában, hogy meg kell védeniük az orosz állampolgársággal is rendelkező abházokat. A konfliktus valódi oka az lehetett, hogy Grúzia megpróbált a NATO tagja lenni. Ahogy most Ukrajna is szeretne belépni az USA vezette katonai szövetségbe.

Hasonló a helyzet a Moldáviától elszakadt Transznyisztriában is, ahol az apró szakadár terület orosz anyanyelvű lakói szintén orosz állampolgárságot kaptak, és Moszkva ezzel el is érte, hogy a terület ne térhessen vissza a román többségű Moldáviához.

A szerdai rendeletet élesen elítélte az USA, az EU és a donyecki tűzszünetet felügyelő EBESZ is.

Még durvább változat

Szombaton Pekingben még keményebbet mondott Putyin. Közölte, hogy fontolgatja, hogy az összes ukrán állampolgár megkaphassa az orosz állampolgárságot, ha kéri. Ez okot adna Oroszországnak, hogy bármikor megtámadhassa Ukrajnát, hogy megvédje ottani állampolgárait. Ukrajnában nagyon sokan orosz anyanyelvűek. A lépés kiélezheti az Ukrajnán belüli feszültségeket is, hiszen nyílt választás elé állítja a nyugatos és oroszos elkötelezettségűeket.

A kárpátaljai magyarok kerülhetnek igazán nehéz helyzetbe

Magyar szempontból különösen veszélyes ez a terv. Ukrajna ugyanis tiltja, de nem szankcionálja a kettős állampolgárságot. Amennyiben azonban az oroszok elkezdik kiadni az állampolgárságokat Ukrajnában, jó eséllyel válaszul üldözni kezdik majd a lehetőséggel élőket. És ennek az üldöztetésnek áldozatai lehetnek a kárpátaljai magyarok is, akik közül 2010 óta legalább százezren vették fel a magyar állampolgárságot. Őket egyelőre nem büntetik ezért, de ha az oroszok tényleg elkezdik tömegével kiadni az állampolgárságot, akkor könnyen lehet, hogy az ukrán parlament bekeményít, és büntethetővé teszik a kettős állampolgárságokat.

Új ukrán elnök: menedéket nyújtunk Putyin ellenzékének

Zelenszkij megválasztott ukrán elnök szombat este a Facebookon reagált Putyin tervére. Azt ígérte, hogy Ukrajna is állampolgárságot ad majd azoknak az oroszoknak, akik Putyin diktatúrájának az áldozatai, és Ukrajna menedéke lesz a posztszovjet térség összes demokratájának.

Zelenszkij figyelmeztette az oroszokat, hogy valószínűleg bűnözők akarnának orosz állampolgárságot szerezni, a lehetséges érdeklődőket pedig arra, hogy az orosz állampolgárság csak arra jó, hogy lecsukják az embert, ha békésen tüntetni merészel, és hogy megfosszák alapvető emberi jogaitól.

A zavaros helyzet adott alkalmat

Putyin valószínűleg azért most jelentett be ilyeneket, mert átmeneti állapot bénítja az ukrán belpolitikát. A régi elnök van még hatalmon, de ha nyáron az újat beiktatják, akkor sem lesz egyértelmű vezetése az országnak. Októberben tartanak ugyanis csak parlamenti választásokat, és ott ugyan a mostani felmérések szerint az új elnök új pártja győzhet, de addig a mostani képviselők még blokkolhatják Zelenszkij terveit. Ebben a helyzetben az oroszok könnyebben tudnak lépéselőnyhöz jutni.