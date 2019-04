Pompeo szerint az oroszok még 2050-ben is beavatkozhatnak majd választások idején

Oroszország még évtizedeken keresztül fenyegetést jelent választások idején – mondta Mike Pompeo amerikai külügyminiszter a The Hill hétfői rendezvényén a lap főszerkesztőjének kérdésére.

Az amerikai diplomácia irányítója szerint az oroszok „természetesen” fenyegetést jelentenek, de azt tagadta, hogy az orosz beavatkozási kísérletek erősödnének a 2016-os amerikai elnökválasztások óta, ahogyan azt az orosz beavatkozásokat feltáró, Robert Mueller vezette különleges vizsgálóbizottság jelentése feltételezte.

Pompeo „elképesztőnek” nevezte, hogy Washingtonban egyáltalán meglepődnek azon, hogy „Oroszország törődik velünk”. Utalt arra, hogy Moszkva fenyegetést jelentett az 1974-es amerikai választások idején is, ahogy az 1980-as években is, és szerinte „az oroszok 2050-ben is még itt lesznek”.

A külügyminiszter szélesebb körű fenyegetésről beszélt. Szerinte ugyanis nemcsak Oroszország, hanem Kína és Irán is megpróbálhat beavatkozni az amerikai választásokba. De nemcsak államok, hanem a kibertér más szereplői is próbálkozhatnak ezzel, sőt nemcsak a választási folyamatok befolyásolásával kísérletezhetnek, hanem az amerikai pénzügyi és telekommunikációs rendszer, és általában az USA infrastruktúrája megbénításával is – mondta.

Pompeo szerint a Barack Obama kormányának sokkal többet kellett volna tennie az orosz beavatkozás megelőzéséért, míg a Trump-kormányzat megtette a szükséges lépéseket. „Az a küldetésünk, hogy ez többé ne történhessen meg” – mondta.

Mike Pompeo egy sajtótájékoztatón 2019. február 1-én. Fotó: Eric Baradat/AFP

Kérdésre válaszolva Mike Pompeo kitért Szaúd-Arábiára is: a királyság az USA egyik legfontosabb szövetségese a térségben. Védelmébe vette Rijád szerepét a jemeni háborúban is, a jemeni lázadóknak a rijádi repülőtér elleni támadásaira utalva azt mondta: „Az Egyesült Államoknak kötelessége megvédeni állampolgárainkat.”

Amerikának érdeke, hogy támogassa a szaúdiakat a támadásokkal szemben – mondta, a háborúért teljes mértékben Iránt okolva. Szerinte ezt a háborút „Irán irányítja”, és Teherán „utasította” a huszikat, hogy ne vonuljanak ki Hodeida kikötőjéből.

A Dzsamál Hasogdzsi, rendszerkritikus szaúdi újságíró tavaly ősszel, Isztambulban elkövetett meggyilkolására vonatkozó kérdésekre a külügyminiszter nem adott konkrét válaszokat, mondván, az ügyben még folyik a nyomozás. (MTI)