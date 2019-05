Eddig 162 bíró jelentkezett át a különbíróságokra

Országszerte 162 bíró jelentkezett át a jövőre megalakuló közigazgatási bíróságokra, közölte pénteken az Országos Bírósági Hivatal (OBH). A közigazgatási és munkaügyi bírák idén április 30-áig adhatták le nyilatkozatukat arról, hogy a 2020. január 1-jétől megalakuló közigazgatási bíróságokon folytatják-e munkájukat vagy maradnak a rendes bírósági szervezetben.

A Kúria közigazgatási bírái közül 17 tett nyilatkozatot arról, hogy jövőre a Közigazgatási Felsőbíróságon teljesít majd szolgálatot.

Ugyanott folytatja a munkát a Fővárosi Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Kollégiumának 3 bírája is.

A közigazgatási és munkaügyi bíróságokra beosztott 225 bíróból, 120-an kérték áthelyezésüket,

a jelenlegi törvényszéki szintről pedig 22 jelentkezett át valamely közigazgatási törvényszékre.

A nyilatkozatok szerint a Fővárosi Közigazgatási Törvényszékhez 67, a Budapest Környéki Közigazgatási Törvényszékhez 18, a Debreceni Közigazgatási Törvényszékhez 12, a győrihez 9, a miskolcihoz 8, a pécsihez 8, a szegedihez 10, a Veszprémi Közigazgatási Törvényszékhez pedig szintén 10 bíró jelentkezett át.

A közigazgatási és munkaügyi bíróságokon maradó bírók 2020. január 1-jétől törvényszéki szinten folytatják az ítélkezést, akkortól a munkaügyi pereket első fokon a törvényszékek, másodfokon az ítélőtáblák bírálják majd el.



A Közigazgatási Felsőbíróság, valamint a közigazgatási törvényszékek induló bírói létszámát az igazságügyért felelős miniszter határozza majd meg, és ez alapján hirdetik meg a többi betöltendő álláshelyre a bírói pályázatokat július 15-éig.

A közigazgatási bíróságok bevezetéséről szóló törvényt még decemberben fogadta el a kormánytöbbség. Így jövőre a kormányzatnak fontos ügyekben már egy külön bírói szervezetrendszer dönthet, olyan bírókkal, akik teljes egészében a kormánytól, ezen belül is az igazságügy-minisztertől függnek. Ha valakinek gondja van a kormány által irányított szervek valamilyen döntésével, a jövőben csak olyan bíróságnál keresheti az igazát, amik szintén a kormány befolyása alatt állnak.

Patyi András bocsánatot kér Orbán Viktortól, amiért az NVB megbírságolta, mert óvodásokkal kampányolt. Fotó: Orbán Viktor/Facebook

A törvény szerint a Közigazgatási Felsőbíróság első elnökét a köztársasági elnök javaslatára június 15-ig kell megválasztani. Eddig Patyi András neve merült fel lehetséges jelöltként. Arról pedig nemrég Kövér László is adott egy is ízelítőt, hogy mit gondol a bírói függetlenségről. (via MTI)