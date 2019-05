Trumpnak nem tetszik, hogy a Facebook kitiltott több szélsőjobboldali megmondóembert

Őszinte csalódottságának adott hangot Donald J. Trump, az Egyesült Államok 45. elnöke, amiért csütörtökön hét ismert, radikális megmondóembert is kitiltott oldalairól, ahogy a vállalat tulajdonában álló Instagram közösségi platformról is.

Donald J. Trump Fotó: NICHOLAS KAMM/AFP

Kitiltották a Schmidt Mária meghívására Budapesten is előadó Milo Yiannopoulost, az Infowarson az összeesküvés-elméleteket terjesztő Alex Jonest és a Nation of Islam vezetőjét, a zsidóellenes kijelentéseiről ismert Louis Farrakhant is, és azokat az oldalakat, amelyeket ezek a személyek létrehoztak. Az indoklás az volt, hogy az általuk megosztott tartalmak ideológiai tartalmuktól függetlenül veszélyesek, erőszakot és gyűlöletet hirdetnek.

Kitiltották rajtuk kívül a neonáci meggyőződéséről ismert Paul Nehlent (aki korábban sikertelenül próbált meg kongresszusi képviselői posztot nyerni Wisconsinban), és Paul Joseph Watston brit Youtube-sztárt, radikális összeesküvés-elméleteiről ismertté vált rádiós műsorvezetőt is.

Pénteken és szombaton Trump elnök több tweetben kiállt a kitiltottak mellett. Trump legalább egy tucat tweetben emlékezett meg a döntésről. Azt írta, hogy egyre nehezebb a közösségi oldalakon konzervatívként (!) megmaradni. A Facebook gyorsan reagált az elnök posztjaira: közölték, a tiltások soha nem ideológiai alapon történnek, hanem kizárólag azt a szempontot mérlegelik, hogy a tartalom mennyiben alkalmas gyűlölet és erőszak propagálására.

Trump név szerint védelmébe vette Watsont, aki gyakran osztott meg tartalmakat chemtrailről, a szeptember 11-i terrorhoz kapcsolódó meredeknél meredekebb konspirációkról. Az elnök meg is osztotta Watson egyik bejegyzését, amiben támadja a Facebook döntését. Kritizálta továbbá a Twittert is, amiért egy bejegyzés után blokkolta az őt támogató James Woods színész oldalát is. Végezetül, arról biztosítótta a nyilvánosságot, hogy non-stop őrködik az amerikai sajtószabadság felett:

Erős napja van a Twitteren egyébként az elnöknek. Beszámolt róla, hogy milyen hosszas és termékeny telefonbeszélgetésen van túl Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, és bízik abban is, hogy Kim Dzsongunn észnél lesz, és kihozza azt a gazdasági teljesítményt Észak-Koreából, ami benne rejlik. (CNN)