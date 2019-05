A Facebook véglegesen kitiltott több amerikai szélsőjobboldali vezetőt

Szélsőjobboldali véleményvezéreket és szervezeteket tiltott ki a Facebook, és azt állítja: az eddigiekkel szemben ez a tiltás most végleges – írta meg a Washington Post. A tiltás az Instagramra is érvényes.

Többek között kitiltották a Schmidt Máriáék meghívására Budapesten is előadó Milo Yiannopoulost, az Infowarson az összeesküvés-elméleteket terjesztő Alex Jonest és a Nation of Islam vezetőjét, a zsidóellenes kijelentéseiről ismert Louis Farrakhant is, és nemcsak az oldalaikat, de azokat a csoportokat is törölték, amiket a korábbi kitiltásaik idején csináltak. Az indoklás az volt, hogy ezek az oldalak veszélyesek.

„Ideológiai tartalmuktól függetlenül mindig betiltottuk azokat a személyeket és szervezeteket, akik és amik erőszakot és gyűlöletet hirdetnek vagy támogatnak. Széles körben vizsgáljuk a szabály potenciális megszegőit, és ez vezetett a mai döntésünkhöz az említettek oldalainak eltávolításáról” – közölte a cég. Alex Jones „tisztogatásnak” minősítette a kitiltást.

A Facebook márciusban közölte, hogy betiltja a fehér nacionalizmust népszerűsítő és támogató tartalmakat. A Facebook irányelvei rég tiltják a mások elleni, faji, etnikai vagy vallási alapú gyűlöletkeltést, és ebbe mindig is beletartozott a fehér felsőbbrendűség hirdetése, de a cég korábban nem alkalmazta az irányelveit a fehér nacionalizmust és a szeparatizmust népszerűsítő tartalmakra, mivel a nacionalizmust és a szeparatizmust tágabb értelemben értelmezte. (Washington Post)