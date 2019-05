Netanjahu erőteljes támadást rendelt el

Szombat reggel óta négyszázötven rakétát lőttek Gázából Izrael felé, éjszaka is folytatódtak a támadások. Benjámin Netanjahu erőteljes izraeli támadásokat rendelt el válaszul a gázai fegyveresek ellen.



Az izraeli katonai rádió vasárnapi jelentése szerint az izraeli miniszterelnök a szokásos heti kormányülés kezdetén bejelentette, hogy "masszív támadásokat" rendelt el, és hogy a Hamász vezetői "súlyos árat" fognak fizetni a szombat reggel óta folytatott rakétatámadásokért.

Gáza városa egy izraeli légicsapás után Fotó: MAHMUD HAMS/AFP

A rakéták többségét elfogta az izraeli védelmi rendszer, de voltak, melyek célt értek, egy férfi életét is vesztette. Az Izraeli Védelmi Erők tájékoztatása szerint 220 gázai célpont ellen indítottak támadást, a palesztin források szerint ezekben négy ember halt meg.

Netanjahu azt is közölte, hogy a Hamász nemcsak a saját harcosainak a tetteiért felelős, hanem az általa vezetett Gázai övezetben működő radikális iszlamista Iszlám Dzsihád terrorszervezet cselekedeteiért is. Ezután a kormányfő részvétét fejezte ki az egyik rakéta halálos áldozata családjának, és jobbulást kívánt a rakétatámadások több tucat, jelenleg is az ország déli részének kórházaiban ápolt izraeli sebesültjének.

A most fellángolt támadásokat rövidebb tűzszünet előzte meg, mely az április elején tartott izraeli választásokkor lépett életbe. Jelenleg is komoly diplomáciai folyamatok zajlanak az ENSZ és Egyiptom irányításával, hogy egy hosszabb távú tűzszüneti megállapodás megszülethessen, de a hétvége eseményei is mutatják, hogy ennek most mennyire csekély az esélye.

Recep Tayyip Erdogan török elnök szigorúan elítélte szombat este egy Twitter-bejegyzésében, hogy az izraeli hadsereg aznapi gázai megtorló támadássorozatában lebombázta az Anadolu török állami hírügynökség helyi irodáját magába foglaló épületett. (MTI, BBC)