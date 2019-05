374 millióból indítanának irodalmi lapot Káslerék

A kormánynak nagyszabású elképzelései vannak arról, hogyan alakítanák a Petőfi Irodalmi Múzeumot (PIM) a magyar íróközösség és a tágabban értelmezett irodalmi élet központjává, és erre egy, a hvg.hu által megszerzett előterjesztés szerint szánnának is közpénzt, milliárdokat. Ezek az elképzelések nagyban átfednek a PIM igazgatói székében a kultúrharcoló fideszmédia által ellenzéki elhajlással megvádolt Prőhle Gergelyt váltó Demeter Szilárd igazgatói pályázatával. Demeter egyébként korábban a Századvégnek is dolgozott, saját bevallása szerint is nagy tisztelője Habony Árpádnak.

A hvg.hu szerint a PIM erősítésének része lenne egy új irodalmi folyóirat elindítása is. Az Országút című kiadványra egy előterjesztés szerint idén 374, később pedig évente 300 millió forintot adna a költségvetés. A kéthetente 8000 példányban megjelenő, 490 forintos lap célja kifejezetten az lenne, hogy szélesebb rétegeket érjen el.

Az előterjesztés szerint a lap nem foglalna állást pártpolitikai kérdésekben, de megvitatná a nemzet szempontjából fontos ügyeket, és olyan szakemberek irányítanák, akik „tudatában vannak azoknak a nemzetstratégiai feladatoknak, amelyeket egy ilyen lapnak el kell látnia”.

A lapot egy kft. adná ki, ez azonban a PIM felügyelete alatt állna.

Az előterjesztés szerint ezen kívül a PIM válna a magyar irodalom központi ügynökségévé, és kapna pénzt egy rakás könyvfesztiválra meg mindenféle rendezvényre, és az állami irodalmi díjak osztásába is beleszólna. (hvg.hu)