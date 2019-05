1882 után először fordult elő, hogy Angliában egy hétig szén nélkül termeltek áramot

Pár napja már írtunk róla, hogy május elseje óta szén nélkül állítják elő az áramot Nagy-Britanniában, szerda délután fél kettő előtt egy kevéssel pedig letelt egy egész hét, amíg az ország áramtermelése szénenergia használata nélkül történt, írja a Guardian.

A szénerőművek ettől függetlenül jelentős szerepet töltenek be az ország energetikai rendszerében, nagyobb kereslet idején ugyanis megkerülhetetlen tartalékot jelentenek. Ugyanakkor az elmúlt években egyre inkább terjedő megújuló források, például a szélenergia alkalmazása miatt szerepük így is folyamatosan csökken. Ráadásul a szén világpiaci árának emelkedése is ahhoz vezetett, hogy kevésbé kapós energiaforrás legyen.

Ilyen, hogy egy héten át ne használjanak szenet az áram előállításához az országban, utoljára 1882-ben, a holborni erőmű megnyitása előtt történt. A változások gyorsulását az is jelzi, hogy az első szén nélküli nap mindössze két évvel ezelőtt történt meg az országban az ipari forradalom kezdete óta.

A brit kormány 2025-ig vállalta, hogy kivezeti a rendkívül szennyező szénenergiát. A brit áramrendszert irányító vállalat, a National Grid ESO vezetője, Fintan Slye szerint jelentős változtatásokra van szükség az átálláshoz, de egyáltalán nem lehetetlen célról van szó. Nagyméretű, vízre telepített szélturbina-parkok mellett a fogyasztói oldalon is változtatni kell az eszközökön, és olyan áramelosztó rendszert kell kiépíteni, amely valós időben képes összeegyeztetni a keresletet a kínálattal.