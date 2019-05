Összeomolhattak a kereskedelmi tárgyalások Kína és az Egyesült Államok között

Donald Trump szerint Kína megszegte az alkut a két ország közötti kereskedelmi megállapodásról szóló tárgyalások során. Az amerikai elnök szavai előrevetítik azt, hogy mennyire kevés esély van most egy megállapodásra a két nagyhatalom között, annak ellenére is, hogy elemzők még pár hete is bizakodók voltak.

A két fél intenzív tárgyalásokban volt az elmúlt hónapok során, de már sejteni lehetett, hogy gond lehet, amikor Trump a hét elején lehetséges újabb vámok kivetéséről posztolt Twitterre. Ekkor még az optimistább hangok azzal érveltek, hogy az amerikai elnök csak így akar további előnyöket szerezni a tárgyalásokra, de Trump bejegyzése után nem sokkal az amerikai oldalt vezető Robert Lighthizer arról beszélt, hogy Kína több konkrét, általa vállalt kötelezettségtől is visszalépett.

Fotó: Wang feng/Imaginechina

A Reuters kedden arról írt amerikai kormányzati és üzleti források alapján, hogy Kína újra végigment a megszületett megállapodás vázlatán, és számos már megegyezett kérdést egyoldalúan újraírtak. Washington állítólag péntek éjjel kapta kézhez a 150 oldalas vázlatot, melyet gyakorlatilag újraírt a kínai fél.

Állítólag mind a hét fejezetben Kína egyszerűen törölte azokat a vállalásait, melyek törvénymódosításokkal oldottak volna meg olyan problémákat, melyeket az Egyesült Államok kifogásolt, és melyek a kereskedelmi háborúhoz vezettek: ilyen volt az amerikai szabadalmak ellopásának kérdése, a versenyt szabályzó törvények, a pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés kérdése és az árfolyam-manipuláció.

Ezután kormányzati források már arról beszéltek, hogy Trump reakciója nem egyszerűen egy alkudozási stratégia volt.

A kínai tárgyalásokat vezető Liú Hé csütörtökön érkezik Washingtonba, és nagy kérdés, hogy ebben a légkörben mit tud majd elérni. Jelen állás szerint péntek délben 200 milliárd dollár értékű kínai termék eddigi 10 százalékos vámértéke 25 százalékra emelkedik majd. Kína már jelezte, hogy meg fogja tenni a szükséges válaszlépéseket, azaz a kereskedelmi háború súlyosbodására lehet számítani, ami az egész világgazdaságra hatással lehet.

Trump egy keddi, floridai eseményen beszélt arról, hogy Kína megszegte az alkut, és meg fogják fizetni ennek az árát. A mostani vámemelés során a Kínából érkező elektronikus eszközökért, gépekért, autó-alkatrészekért és bútorokért kéne jóval többet fizetni az amerikai cégeknek. Ez az emelés elvileg már év elején megtörtént volna, de pont a tárgyalások haladása miatt elhalasztották a kivetését.

Lighthizer ugyanakkor azt hangsúlyozta, hogy még mindig elképzelhető egy megállapodás péntekig. Ugyanígy, a kínai kereskedelmi minisztérium közleménye is arról szólt, hogy a helyzet eszkalálódása egyik ország lakosainak sem érdeke. Trump amúgy meglebegtette azt is, hogy az Egyesült Államok további 325 milliárd dollár értékű kínai termék vámértékét emelheti 25 százalékra "hamarosan". (Reuters, BBC)