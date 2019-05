Kim Dzsongun amerikai kosárlabdázókat is kért volna a nukleáris leszerelésért cserébe

Az ABC News holnapja arról ír, hogy Kim Dzsongun amerikai kosárlabdázókat is bevont volna az Egyesült Államok és Észak-Korea közti megállapodácsomagba, amely amerikai részről jelentős részben az ázsiai ország nukleáris fegyverkezésének leállítását vagy legalábbis felfüggesztését célozta.

Dennis Rodman és Kim Dzsongun 2013 február 28-án Phenjanban Fotó: AFP / KCNA

Donald Trump és Kim Dzsongun találkozójára február végén került sor a vietnami Hanoiban, de az egyeztetés végül sikertelenül zárult.



Több kormányzati forrás szerint Kim Dzsongun azt szerette volna, ha az Egyesült Államok kosárlabdázókat küld Észak-Koreába, hogy ott szórakoztassa a kiválasztottakat, mindenek előtt őt, mint az ország legfőbb vezetőjét. A kérés írásban is megérkezett az elnöki hivatalhoz, és az észak-koreai fél egy ponton azt is jelezte, szívesen részévé teszi azt a nukleáris fegyverkezés felfüggesztéséről szóló hivatalos dokumentációnak is.

A források szerint sikerült egyébként csökkenteni a távolságot a felek között több ügyben is, annak ellenére, hogy a februári megbeszélés két órával korábban ért véget az eredetileg tervezettnél.

Kim Dzsongun közismert kosárlabdabolond. 2013-ban Dennis Rodman látogatta meg Harlem Globetrotters játékosokkkal közösen a diktátort Phenjanban. Észak-Korea hasonló ajánlattal megkörnyékezte állítólag Michael Jordant és más sztárokat is, Washington Post egy időben arról cikkezett, hogy még az Obama-adminisztráció is fontolgatta, hogy "diplomata játékosokat" küld Phenjanba, hátha azzal előre tudja mozdítani a kapcsolatokat.

Észak-Korea pénteken rakétákakilövést hajtott végre. Öt napon belül ez már a második volt azután, hogy az ország egy évre felfüggesztette a rakétakilövéseket, és elérte, hogy Trump kétszer is találkozzon vele. (ABC News)