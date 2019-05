Pardavi Márta kapta az év jogvédőjének járó nemzetközi elismerést

Pardavi Márta, a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke Fotó: EGYED PETER/EGYED PETER



A Helsinki Bizottság társelnökét választotta meg az év nemzetközi jogvédőjének a stockholmi központú nemzetközi civil jogvédő szervezet, a Civil Rights Defenders. Ez volt a hetedik alkalom, hogy a szervezet díjazta az adott év legfontosabb teljesítményét nyújtó jogvédőjét, és az első, hogy ezt egy uniós országban tevékenykedő civil vehette át.

A díjat az odaítélő testület azzal indokolta, hogy Pardavi évek óta példaadó jogvédő tevékenységet folytat a jogállam szisztematikus lerombolásával szemben, és kiemelték azt is, hogy sokat tett az idegengyűlölet megfékezése ellen is, és határozottan fellépett gyűlölet-bűncselekmények ügyeiben is.

A világ számos pontján tevékeny CVR indoklásában kitért arra, hogy Magyarországon a demokratikus intézmények nyomás alatt állnak, és a kormány gyakran él a megfélemlítés eszközével is.

„A demokráciát autokratikus törekvések fenyegetik számos országban. Az illiberális hatalom közellenségként igyekszik beállítani a kritikusait, az emberi jogok védelmezőit és a kitaszított csoportokat. Mindenki láthatja, mi történik Magyarországon és másutt is. Ez a díj megerősít bennünket, civil magyar jogvédőket, hogy munkánkra szükség van, és bátorítást ad ahhoz, hogy a jogállami értékeket továbbra is védelmezzük” – köszönte meg a díjat Stockholmban a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke.

A díjat ezidáig szerb, fehérorosz, vietnami, azeri, dél-szudáni és török aktivisták vehették át. Most egy magyar.