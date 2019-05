Svédországban újraindították a nyomozást Julian Assange nemierőszak-ügyében

Svéd ügyészek újranyitották a nyomozást a Julian Assange ügyében. A Wikileaks-alapítót még 2010-ben vádolta meg egy 26 éves enköpingi és egy 31 éves stockholmi nő azzal, hogy nemi erőszakot követett el rajtuk. Assange tagadta a vádakat, de megúszta a kiadatását, miután 2012-ben menedékjoghoz folyamodott Ecuador londoni nagykövetségén.

Julian Assange őrizetbe vétele után 2019 április 11-én Fotó: Alberto Pezzali/NurPhoto

De Assange és az ecuadori követség kapcsolata folyamatosan romlott az utóbbi időben, mióta Ecuador megvádolta, hogy az ország elnökének, Lenin Morenónak a magánéletéről is szivárogtatott ki információkat. Moreno szerint Assange megsértette a politikai menedékének a feltételeit, ezért kiadták, és azonnal őrizetbe is vették.

Szerdán egy londoni bíróság ötven hét börtönre ítélte az ausztrál hacker-programozó-aktivistát, mert hét évvel ezelőtt nem jelent meg a bíróságon. Jelenleg a londoni Belmarsh fegyházban van.

A svéd ügyészek két éve úgy döntöttek, hogy ejtik a vádakat, mivel Assange reménytelennek látszó kiadatása hiányában nem látták értelmét folytatni a nyomozásnak.

Most az egyik áldozat kérésére újranyitják az aktát, az viszont továbbra is kérdés marad, hogy vajon a Wikileaks-ügy miatt kérelmet benyújtó Egyesült Államok vagy a nemi erőszak-ügyben intézkedő Svédország kiadatási kérelmét fogadják be a britek. (BBC)