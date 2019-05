Patkányok miatt otthon maradt egy zuglói óvodai csoport

Az Index azt írja, hogy a Zuglói Herminka Óvoda vezetője levélben kért segítséget a jegyzőtől, mert az egyik intézményben patkányok tűntek fel, de a fővárosi patkánycég, az RNBH Konzorcium a méreg elhelyezése után nem vállalta a fertőtlenítést és az ürülék eltávolítását. A cég embere azt mondta, nem kompetens az ürülék eltávolításában, a fertőtlenítésben és a szag megszüntetésében, majd közölte, ha a fertőtlenítés nem történik meg haladéktalanul, értesíti az ÁNTSZ-t.

Az óvodavezető jelezte a jegyzőnek, hogy csütörtökre akkora volt a bűz, hogy „a csoportszoba alkalmatlanná vált a gyermekek fogadására”, és a szülőkkel közölték: „az esőzések miatt a csatornarendszerrel probléma adódott”, így az adott csoportba járó gyerekeknek otthon kellett maradniuk.

A zuglói önkormányzat közölte: két zuglói óvodában is patkányok felbukkanását jelentették, ezért javasolta Karácsony Gergely polgármester a külön patkányirtást Zuglóban. Karácsony a hétfői zuglói rendkívüli képviselő-testületi ülésen – amin a Fidesz és az MSZP parkolási botránya is a téma volt – be is nyújtott egy előterjesztést „a közegészségügyi veszélyhelyzet elhárítása a zuglói közintézményekben” címmel, amiben azt javasolta, hogy a kerület önállóan rendeljen patkányirtást.

Karácsony szerint a Tarlós István vezette önkormányzat egy alkalmatlan céget bízott meg a patkánymentesítéssel, bár az RNBH Konzorcium megbízását Karácsony is megszavazta a fővárosban. Erről a hétvégén azt mondta, a kedvezőbb árajánlat miatt volt, de a döntés-előkészítők felelőssége, hogy úgy alakították ki a pályázati feltételeket, hogy ez a konzorcium nyerhetett.

Karácsony a konzorcium helyett a munkát évtizedek óta ellátó Bábolna Biót kérte fel az irtásra Zuglóban, az előterjesztést hétfőn elfogadták 11 igennel (MSZP-Összefogás, Párbeszéd, LMP, Civilzugló és egy független), a Fidesz 7 képviselője tartózkodott. (Index)