Karácsony Gergelynek ilyen szövetségesek mellett nincs szüksége ellenségekre

A Fidesz és Tarlós István szándékai szerint továbbra is egyetlen kerület parkolási botrányára, a zuglóira szorítkozik a közfigyelem. Miközben az erzsébetvárosi, ferencvárosi, újbudai, óbudai vagy a józsefvárosi parkolás sötét ügyeiről alig esik szó. Ezt a kommunikációs csatát is a kormányzópárt nyeri.

Hétfőn nagy médianyilvánosság előtt, fidelitasos akcióval fűszerezve zajlott a XIV. kerületi testületi ülés, ahol parkolási ügyekben döntöttek a képviselők. Az ügy háttere, hogy a helyi szocialisták és a Fidesz háttéralkut kötöttek parkolás-ügyben. Az olcsóbb ajánlat kizárása után egy drágább és a Demszky-korszakban már bizonyított centrumosokhoz és társaikhoz köthető cégnek adták át a parkolást, akik a vádak szerint brutálisan túlárazták a szerződéseket. A közbeszerzés végső voksolásánál a fideszes és szocialista képviselők kivétel nélkül megszavazták a gyanús ajánlatokat, Karácsony Gergely pedig tartózkodott, nem vétózott, így vált támadhatóvá a történetben. A fővárosi parkolásról szóló filmünkben részletesen bemutatjuk a két párt együttműködését:

A kerületi parkolási rendszerek átláthatatlanságát jól demonstrálja, hogy hiába vizsgálja hónapok óta a főpolgármester, a sajtó, az ellenzék és a kormánypárt is a zuglói parkolás számait, még a mai vitában is egyszerre hangzott el, hogy komoly vesztesége van a kerületnek és az is hogy szép nyeresége van.

Ennyire tiszták és átláthatók a budapesti parkolás számai. Próbálna meg akármelyik magyar vállalkozás így elszámolni a NAV felé.

Három jelentős parkolással kapcsolatos ügyben született ma döntés.

1. Baranyi Krisztinával kiegészült tényfeltáró bizottság fogja kivizsgálni a zuglói rendszert

Itt a Fidesz azt javasolta, hogy olyan bizottságot állítsanak fel, amibe egy 13. kerületi, egy 5. kerületi szakértő ült volna be, és aminek tagja lett volna Tarlós István is, aki ősszel fog megmérkőzni Karácsonnyal a főpolgármesteri székért. Ezt nem fogadta el a testület, viszont megszavaztak egy úgynevezett tényfeltáró munkacsoport felállításáról szóló javaslatot, amiben a polgármester mellett minden kerületi párt delegálhat tagot, és amibe Karácsony Gergely javaslatára Baranyi Krisztinát is bevonják, aki a IX. kerületben már számos visszásságot feltárt. Erre Tarlós István már reagált is: „azok vizsgálják ki az ügyet, akik megkötötték a szerződéseket, nem független a vizsgálóbizottság, hanem zuglói. Amennyiben Karácsony szerint sötét alkuról volt szó, vajon miért hagyja, hogy tulajdonképpen önmagukat vizsgálják ki? A szokatlan szó a minimum, ami erről eszembe jut.”

2. Felbontják a pazarló szerződéseket

A Fidesz kezdeményezésére felbontják a jelenlegi pazarló parkolási szerződéseket. Ez a legkevésbé átlátható döntés. Ugyanis nem tudjuk, hogy pontosan melyik parkolási szerződésről van szó. Több ilyen is van. Ráadásul az egyik inkriminált szerződés érvényességi határideje pár héten belül lejár. Ha azt most felbontják, akkor a kerületnek kártérítési perrel kell számolnia. A szerződések felmondásával kapcsolatban a szocialisták és fideszesek közös ellenfele, Várnai László, a CivilZuglóért Egyesület képviselője is figyelmeztetett:

„Ügyesek, rafináltak ezek a cégek, olyan kártérítést, elmaradt hasznot fognak a nyakunkba varrni, hogy azt öröm lesz nézni. Életveszélyes játék ez, és akkor kell majd kifizetni, 2-3 év múlva, amikor már a polgármester nem lesz itt.”

3. Parkolási cégek helyett a polgármesteri hivatal veszi át a parkolást

A harmadik fontos döntés, hogy Karácsony javaslatára az önkormányzat elveszi a magáncégektől és a saját kezébe veszi a parkolás üzemeltetését. Méghozzá úgy, hogy azt a polgármesteri hivatal fogja végezni. A döntésnek azért van jelentősége, mert 2010 óta elvileg kötelező lenne minden kerületnek magáncégek bevonása nélkül végezni a parkolással kapcsolatos tevékenységet. Ez a törvénymódosítás elvileg pont azért született, hogy ne lehessen nyomtalanul magánzsebekbe kivinni a parkolási pénzeket. De a döntéshozók hagytak egy kiskaput, ami szerint 100%-ig önkormányzati tulajdonban lévő cégek is intézhetik a parkolást. Így egy csomó kerületben a közterület felügyelet vagy a vagyonkezelő és a hozzájuk hasonló önkormányzati cégeken keresztül végzik ezt a munkát, és ők szervezik ki a feladatokat a parkolási magáncégeknek, akik továbbra is elszívják a közpénzek jelentős részét. Zuglóban most úgy döntöttek, hogy felvesznek parkolóellenőröket és szakembereket, vásárolnak technikát és teljesen maguk végzik el ezt a gazdasági tevékenységet, ami a számításaik szerint busás hasznot fog hozni a kerületnek.

Az érdekes az volt, hogy Karácsony indítványát a vitában nem is annyira a fideszesek, sokkal inkább a szocialisták támadták.

Karácsony Gergely kilincsét Tóth Csaba zuglói szocialista erős ember fogja. Fotó: MSZP/Zugló

Az MSZP-és képviselőket érezhetően egy egész szakemberekből álló gárda készíthette fel az ülés előtt. Olyan alapossággal mentek bele a parkolás szakmai részleteibe, hogy az egyszeri néző azt hihetné évtizedek óta ez a szakterületük. Az őrök PDA-jának technikai részleteitől, a betanítás időtartamán át, a munkaruhák kopásán keresztül, a női és férfi ellenőrök számára felállítandó mosdók költségéig minden apró komponensbe bele akartak látni.

A fideszes képviselők kényelmesen hátradőlhetek, és élvezhették a műsort.

Azért is érdekes a szocialisták szokatlan alapossága, mert ha valaki megnézi azt a 2017-es testületi ülést, amin a parkolás magáncégeknek való kiszervezéséről szavaztak a képviselők, ott az MSZP frakció közel sem volt ilyen érdeklődő és alapos, sőt, ha más képviselők akadékoskodtak, akkor hangosan tiltakoztak, hogy inkább szavazzanak és ne bohóckodjanak már.

A hétfői testületi ülésen Karácsony Gergelynek egy idő után láthatóan elfogyott a türelme, és az alábbiakat vágta az egyre hangosabban kötekedő szövetségesei fejéhez:

„Amennyiben a szocialista frakciónak nincs kellő bizalma az MSZP egykori miniszterelnök-jelöltjében, az MSZP által támogatott zuglói polgármesterben, és az MSZP által támogatott főpolgármester-jelöltben, akkor ne szavazzák meg az előterjesztést.”

A szocialisták végül fogcsikorgatva, de megszavazták Karácsony Gergely javaslatát.