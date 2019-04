Két politikai kalandor hajmeresztő akcióval próbálta kicsavarni a ferencvárosiak kezéből a parkolási bizniszt

Számos meredek dolgot láttunk és hallottunk az elmúlt másfél évben, mióta a fővárosi parkolás ügyeivel foglalkozunk. Néztük, ahogy kilószámra hordják ki az aprópénzt az önkormányzati széfből, láttuk, ahogy ellenőrizetlenül áramlanak a 100 milliók, láttuk, ahogy feketén működő fantomcégek hálója végez önkormányzati munkát, ahogy az MSZP és a Fidesz alkut kötve adja át a parkolási bevételeket sáros múltú vállalkozóknak, de az alábbi manőver talán még ezeken is túltesz. A főszerepben két fideszes politikai kalandor, akik szembe mennek egy kerület teljes képviselő-testületével. A cél egy 10 évre szóló parkolási szerződés, a tét pedig 10 milliárd forint közpénz.



Illusztráció: Kiss Bence/444

Kivágott jelenet

Minden filmnek vannak kivágott jelenetei, amik nem feltétlenül azért kerülnek ki a végső verzióból, mert rosszul sikerültek, hanem például azért, mert félreviszik az alaptörténetet vagy túl markáns új szálat indítanak a cselekményben. A budapesti parkolásról szóló filmnek is vannak ilyen részei, amiktől fájó szívvel, de meg kellett válnunk. Az egyik ilyen végül kikerült, de önmagában is nagyon izmos rész azt mutatta be, hogyan bukkant fel a semmiből egy Fidesz közeli cég, és hogyan próbálta a nagymenők elől megkaparintani az egész ferencvárosi parkolási bizniszt, és bizony csak egy hajszálon múlt, hogy végül nem sikerült nekik. Következzen egy kimaradt jelenet!



Martos Dániel közterület-felügyelők társaságában a kerületben. Fotó: Ferencvaros.hu

Pár nappal azután, hogy bemutattuk a parkolásról szóló filmet, híre ment, hogy Martos Dániel, a területért felelős kincstárnok távozik posztjáról. Bácskai János polgármester váltig tagadja, hogy a számos sötét ügy és a parkolási káosz vezetett a szakításhoz. Azt állítja, hogy Martos kapott egy visszautasíthatatlan ajánlatot, ezért hagyta el a kerületet. Ezzel szemben, a Fidesz-frakció környékéről jött megbízható információink szerint maga Kocsis Máté, a 9. kerületért felelős országgyűlési képviselő szorgalmazta, sőt követelte Martos mielőbbi távozását. Lehet, hogy a két állítás nem zárja ki egymást. Tehát Martosnak mennie kellet, de közben volt egy remek ajánlata is. De erről majd később.



Egy utolsó nagy húzás

Martos Dániellel a kerületi Fidesz a legbefolyásosabb emberét vesztette el. A kegyvesztetté vált, 34 éves pártkatona kampányokat vezényelt le, irányította a helyi Fidelitast, majd a frakciót, végül a kerületi vagyont bízták rá. Eközben viszont botrányt botrányra halmozott, hogy mást ne említsünk kulcsszereplője a kerületi lakás és parkolási botránynak.

De a Fideszen belül is irracionálisan vakmerőnek tartott Martos utolsó kerületi húzása volt igazán hajmeresztő.



2017 decemberben a nyilvánosság nyomására hivatkozva, számtalan botrány után a testület úgy döntött, hogy végre megválik a parkolási cégétől, a Fer-Park 2010 Kft.-től és új közbeszerzést ír ki.

Akkor azt hihettük, hogy győzött az igazság. De nem egészen így történt.

A 2018-as új pályázat lebonyolítását Martos Dániel és Papcsák Ferenc volt zuglói polgármester ügyvédi irodája vállalták magukra. Papcsákról ebben az időben az a pletyka terjedt, hogy egyfajta intendánsként érkezik rendet rakni a botrányoktól hangos kerületbe. (Ha szeretnék tudni, mit jelent az, ha a Fidesz intendánst küld valahová, akkor érdemes elolvasni az alábbi interjút, amiben Kubatov Gábor szegedi működése tárul fel.)



Papcsák Ferenc és Plankó Gergő a Sziget VIP-ben.

Az új pályázaton, a IX. kerületi parkolás üzemeltetéséért négy cég szállt versenybe. Három indulót a parkolási üzletben járatos szem azonnal be tudott azonosítani. Régi centrumos vagy centrumhoz kapcsolódó nagymenők állnak a hátterükben.

Kupper András és Borsi Imre, tapasztalt parkolási szakemberek.

Fer-Park 2010 Kft. (Eddig is ők vitték az üzletet. Eredetileg Borsi Imréhez és Kupper Andráshoz köthető cég.) M-Bond Kft. (A fenti alvállalkozójaként működik Ferencvárosban. Borsi Imréhez köthető cég.) C-Ware Kft. (Kupper András alapította cég)

Borsi és Kupper veterán parkolási szakemberek, korábban szövetségesek voltak, mára viszont riválissá váltak. Mindketten megégették már magukat a budapesti parkolással. Kupper András cégét még a kilencvenes évek végén nyolcvanezer rendbeli parkolási csalás miatt ítélte el a bíróság, Borsi Imre pedig jelenleg is milliárdos parkolási csalás miatt ül a vádlottak padján. Az ő évtizedes ténykedésükről szól a filmünk.

Agrárszakember a városi parkolásban

De a nagymenők mellett felbukkant egy negyedik, eddig ismeretlen cég is a közbeszerzésben. Egy olyan Zrt., ami semmilyen tapasztalattal nem rendelkezett, frissen alapították nem sokkal a pályázat kiírása előtt. A cég neve 4 Green Parking, és ahogy a Magyar Narancs feltárta, ez papíron Poprády Géza cége, aki a Fidesz kormány földművelésügyi államtitkára volt, majd 2016-ban Mészáros Lőrinc agrárcége, az Agrosystem Zrt. vezérigazgatója lett.

Már csak egy jó agrárszakember hiányzott a budapesti parkolási történetbe.

Poprády Géza, Mészáros Lőrinc embere, Papcsák Ferenc üzlettársa.

A 4 Green ügyvezetője pedig dr. Jeszenszky Zoltán László, aki korábban Mészáros Lőrinc giga cégét, az Opus Global-t vezette.

Tehát a semmiből született egy még meleg, ropogós NER parkolási cég.

Ezt követően a három olcsóbb ajánlatot egymás után kizárták a közbeszerzésből. Egyetlen versenyző maradt a pályán, az újszülött NER vállalat, a 4 Green. Ők adták a legdrágább ajánlatot. Nyilván az egész ügylet úgy bűzlik, ahogy van, de ha ehhez hozzárakjuk a Magyar Narancs másik információját, akkor még egyértelműbbé válik, hogy mire megy ki a játék. A 4 Green tulajdonosa, a volt államtitkár Poprády Géza korábban nem mással vitt közös boltot, mint a közbeszerzést bonyolító Papcsák Ferenccel. A WOLGUPO Agriconsulting Kft.-ben voltak üzlettársak.

Fidesz kontra Fidesz

Miután Papcsák és Martos közreműködésével kizárták az első három ajánlatot, letisztult a terep a 4 Green előtt. Így került az ügy a ferencvárosi testület elé. Most a képviselőkön volt a sor, hogy szavazzanak: átadják-e a milliárdos üzletet a Papcsákhoz köthető, parkolással soha nem foglalkozó, egyedül versenyben maradt cégnek. Stábunk ott volt ezen a 2018. december 13-i testületi ülésen, ahol markolni lehetett a feszültséget. Majd váratlan dolog történt, minden valódi vita és magyarázat nélkül a testület teljesen egyhangúan, nulla ellenszavazattal érvénytelenítette az egész közbeszerzést.

Mezey István (Fidesz-KDNP) kezdeményezi a közbeszerzés érvénytelenítését.

Egy olyan testületben mondtak függetlenek, jobbikosok, szocialisták, fideszesek, DK-sok egységesen és egyértelműen nemet Papcsáknak és Martosnak, ahol nem csak a kormányzó párt és az ellenzék tagjai acsarkodnak kibékíthetetlenül, de az ellenzéki képviselők is legszívesebben megfojtanák egymást egy kanál vízben. Politikai csoda!



De a meccs ezzel még nem lett lefújva.

Másnap, december 14-én Papcsákék a ferencvárosi képviselők egységes döntését semmibe véve kihirdették a közbeszerzés győztesének a 4 Green Parking Zrt-t. Ilyenre korábban még nem láttunk példát.



Bácskai János polgármester a szokottnál is különösebb interjút adott a Civil Rádióban, ahol shakespeare-i drámához hasonlította a parkolási üzletért folyó acsarkodást:

- Mi a helyzet, ami a parkolást illeti?

- Ha nem én lennék a polgármester, azt mondanám, fogalmam sincs, követhetetlen. Én már nem tudom, hol tartunk.

A hallgatóság, ha volt ilyen egyáltalán, nem sokat érthetett a kerületi balhéból, ugyanis a polgármester az élő adás során egyáltalán nem merte kimondani kincstárnoka, az egyik kulcsszereplő nevét. Kizárólag, mint M.D. hivatkozott rá. Így próbálta elkerülni, hogy véletlenül valami terhelőt mondjon Martos Dánielre.

Elszámolták magukat

Térjünk vissza a cikk elején említett visszautasíthatatlan állásajánlatához, ami miatt Martos Dániel elhagyta Ferencvárost. A 13-i testületi ülésen, az ominózus szavazáskor Baranyi Krisztina, független képviselő még bedobott egy kavicsot a parkolási pocsolyába. Az alábbiakat mondta:



„Azt gondolom, hogy már megvolt a vezérigazgató-helyettes (Martos Dániel) úr új helye annál a cégnél (4 Green Parking Zrt.), akit nyertesnek szerettek volna kihirdetni, és amely 2018 áprilisában alakult. Ami, semminek nem felelt meg, de ez már a múlté, majd kiírnak egy új közbeszerzést, amit remélem, egy valódi szakmai bíráló bizottsággal és valódi közbeszerzési tanácsadóval fognak lebonyolítani, és nem pedig különböző fideszes helytartók harcának a levét issza a kerület.”



Baranyi Krisztina, Független képviselő, Ferencváros

A képviselő felszólalásában azt sugallta, hogy Martos Dánielnek, mielőtt távoznia kellett a vagyonkezelőből,valóban volt egy ajánlata, a kerületben az a hír járta, hogy a kincstárnok a milliárdos parkolási bizniszt éppen az ő közreműködésével behúzó cégben fog elhelyezkedni. Hogy ez igaz-e, azt már sosem tudjuk meg, ugyanis egy héttel azután, hogy törvénytelenül és összeférhetetlen módon a 4 Greent hozták ki győztesnek, december 21-én szokatlan módon egy újabb hirdetmény jelent meg, amiben már az szerepelt, hogy mégis csak érvénytelen volt a közbeszerzés, és az önkormányzat új tendert fog kiírni.

Elszámította magát a két kalandor.

Azok, akik 25 éve uralják a parkolási bizniszt nem véletlenül tartanak ott, ahol tartanak, nem csupán a véletlennek köszönhetik, hogy túléltek minden botrányt, minden nyomozást, minden pert, minden ciklusváltást. Politikai kötelékeik olyan erősek, hogy azok elszakításához Papcsák Ferenc és egy vakmerő kerületi párttag kevesek, ahogy Tarlós Istvántól megtudtuk, azokat még maga a miniszterelnök sem szívesen bolygatja meg. (Kupper András erős kapcsolatairól ír a 24.hu a témában minap megjelent cikkében.)



Az egyelőre biztos, hogy Papcsák Ferencből nem lett intendáns Ferencvárosban, és Martos Dániel sem helyezkedett el a 4 Greennél, elveszítette kincstárnoki székét, és a pártjában is páriává vált. A shakespear-i dráma pedig tovább folyik a 10 milliárdos üzletért.

Címlapkép: Kiss Bence