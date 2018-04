Erzsébetvárosban öt év után rájöttek, hogy teljesen törvénytelenül működik a parkolási rendszerük, aztán úgy hagyták az egészet

Van egy budapesti kerület, amelyik több százmillió forintról mondott le 2012 óta, mert „nem vették észre”, hogy törvénytelenül működik a parkolási rendszerük. Tavaly nyáron végül már hivatalosan is elismerték Erzsébetvárosban, hogy valami nincs rendben. Azóta pedig minden maradt úgy, ahogy addig.

„Az biztos, hogy ez a kérdés nagyon fontos az erzsébetvárosiak számára szerintem.”

Aki szerint ez így van, az Bajkai István, a kerület alpolgármestere. Még tavaly júniusban a képviselő-testület rendkívüli ülésén mondta ezt. Nehéz vitatkozni a véleményével, hiszen a kerület parkolási rendszeréről volt szó.

Ahhoz képest, hogy mennyire nagyon fontos a kérdés az erzsébetvárosiak számára, Bajkai felszólalásából az derült ki, hogy ez

a milliárdos üzlet öt éve törvénytelenül működik az Erzsébetvárosban.

Bár ezt korábban is pedzegették már, a kerület vezetése évekig lesöpörte az aggályokat.

Majd váratlan fordulattal a júniusi testületi ülés 13. napirendi pontjaként „Döntés egyes szerződések áttekintéséről” címmel került be egy előterjesztés. Az ehhez fűzött felszólalásában ismertette a törvénytelenséget Bajkai.

A 2000-es évek végéig óriási sumákolásra adott lehetőséget, hogy az önkormányzatok kiadhatták az elég jó üzletet jelentő parkolóhely-üzemeltetést magáncégeknek. Az Alkotmánybíróság 2010. júniusban megsemmisítette ezt a lehetőséget. Az új törvényi előírás az lett, hogy a parkolás-üzemeltetést az önkormányzatok kizárólag a 100 százalékos tulajdonukban álló cégekkel végeztethetik. A 444 által már alaposan bemutatott Ferencváros mellett Erzsébetváros maradt az a sziget a fővárosban, ahol ezek után mégis magáncégek üzemeltették a parkolást. Meglepő, de nemcsak a nevük cseng össze, de még tulajdonosi átfedés is van a ferencvárosi Fer-Park és az erzsébetvárosi Er-Park között.

A jelek szerint a ferencvárosiban több a pénz, de az erzsébetvárosi törvénytelenebb,

mert a Ferencvárosban legalább beiktattak egy önkormányzati céget, ami azonnal lepasszolta a munkát.

Az erzsébetvárosi önkormányzat 2009. december 23-án, karácsony előtt egy nappal kötött 10 évre szóló a kifejezetten erre a feladatra létrehozott Er-Park nevű konzorciummal.

Önkormányzati érdekeltség nincs benne, a konzorcium tagjai:



Centrum Parkoló (Peteredy utca 6.), képviselő: Fürst György

E-Kontrol (Szív utca 40.), képviselő: Benedek Bálint

C-WARE (Peteredy utca 6.), képviselő: Zsuffa András

C-Service (Peteredy utca 6.), képviselő: Baloghné Bókkon Ágnes

Igen, az a Centrum Parkoló és az a Fürst György, ami/aki büntetőügyben is érintett. A többségi tulajdonos Kupper András volt, aki egyébként csak tanú a cége ellen indított büntetőperben.

A magáncégeket a parkolási piacról kisöprő új szabályozás eleinte meghagyott egy kiskaput, először ugyanis volt egy átmeneti szabályozás, ami lehetővé tette volna, hogy a már érvényben lévő szerződések kifussanak. Miután az Er-Park tíz évre szóló szerződését 2009 decemberben kötötték, a tiltás pedig 2010. június 4-én lépett hatályba, a kiskapunak köszönhetően elvileg Erzsébetvárosban 2019-ig az Er-Parké lehetett volna a kerületi parkolóbiznisz. Csakhogy ezt az átmeneti rendelkezést is hatályon kívül helyezték 2012. augusztus 7-én. Vagyis legkésőbb innentől, azaz öt éve már biztosan egyértelmű, hogy az önkormányzatnak saját céget kellett volna létrehoznia a parkolásra, és át kellett volna vennie a feladatot az Er-Parktól.

Erre hivatalosan most döbbentek rá Erzsébetváros vezetői.

Vattamány Zsolt polgármester a bal szélen, Bajkai István alpolgármester a jobb szélen Fotó: Bajkai István/Facebook

Akkor úgy tűnt, hogy ha későn is, de legalább belátták, hogy törvénytelen az erzsébetvárosi parkolási modell. Bajkai elég egyértelműen fogalmazott júniusban arról, hogy a mai napig a magánvállalkozás Er-Park parkoltat a kerületben:

„Egy biztos, hogy a mostani jogszabályi környezet ilyen típusú vállalkozás számára, ilyen típusú tevékenységre nem ad lehetőséget.”

Az ügyvédként az Orbán-család ügyeiben is eljáró Bajkai el is vállalta, hogy a nyár folyamán megvizsgálja jogilag a helyzetet, amit már át is futott: „ugye részben már én magam is talán szerény képességeim szerint, de át tudtam tekinteni”. Ekkor még úgy tűnt, hogy Bajkai - akinek a résztulajdonában álló ügyvédi iroda, az SBGK milliárdos megbízásokat kapott a Miniszterelnökségtől jogi tanácsadásra - hamar végez majd, a nyári szünet után már elő is áll az eredménnyel, legalábbis ez hámozható ki a jegyzőkönyvből.

Nem győzte hangsúlyozni, hogy egyszerre fontos, hogy a parkolási rendszer működőképes maradjon, ne legyen káosz, ahogy az is fontos, hogy „egy hátrányos, vagy jogszabályba ütköző szerződéssel ne kelljen az önkormányzatnak úgymond együtt élnie".

Nehéz elhinni, hogy az önkormányzat vezetése hirtelen most döbbent volna rá, hogy öt évig egy magáncég törvénytelenül fölözte le a parkolás hasznának jó részét.

Moldován László LMP-s képviselő jelezte is, hogy ő korábban már többször felvetette, hogy vegyék elő a szerződést, és hátráljon ki belőle az önkormányzat. Az mondta, „a hasonló adottságú VI. kerület itt mellettünk kb. 300 milliós nyereségre tesz szert a parkoltatásból évente”.

Hiába volt Bajkai beismerése, és ígérte meg a nyár végére a jogi véleményét, az alpolgármester mégsem állt elő az ígért megoldással az első őszi ülésre. Mintha nem is történt volna semmi. Sőt, a következő ülésen sem terjesztett be semmit Bajkai, pedig ekkor már november volt. Közben annyi történt, hogy szeptemberben Rónaszékiné Keresztes Monika helyett éppen Bajkai István lett a kerület fideszes vezetője, ezzel automatikusan a párt parlamenti képviselőjelöltje. A váltás hátterében akkori hírek szerint az állt, hogy a bulinegyedről szóló vitában Rónaszékiné a lakók oldalára állt a szórakozóhelyek - a Fideszben is - befolyásos tulajdonosaival szemben.

Miután Bajkai nem hozta elő a témát, interpellálta őt Szücs Balázs, a Párbeszéd önkormányzati képviselője.

„Önnek öt hónapja volt arra, hogy letegye elénk a szakvéleményeket és a javaslatait, de erre a mai napig nem került sor, és a mai ülés napirendjén sincs.” Szücs több kerületnél is tájékozódott, és egyértelmű lett számára az, amire Bajkai is egyértelműen utalt nyáron, hogy az erzsébetvárosi modell törvényellenes. Ráadásul anyagi veszteséget is okoz a kerületben, hiszen egy saját tulajdonban lévő céggel Erzsébetvárosnak jóval nagyobb bevétele is lehetne, mint úgy, hogy az Er-Parkkal megosztozik a parkolási díjakon. Így aztán Szücs arra jutott, hogy a halogatással és titkolózással súlyos károkat okoz Erzsébetvárosnak Bajkai.



Az alpolgármester azzal válaszolt, júniusban ezt a témát ő hozta fel, „tehát elég furcsa wagneri umleitung az ön részéről, hogy utána meg elkezdek titkolózni.” Azt Bajkai egyszer sem említette, hogyan jött elő a téma, az előterjesztésben ez szerepel: „2009 óta, mind a tevékenységet szabályozó jogszabályok, mind a parkolás-üzemeltetésben

bekövetkezett nagyobb verseny és technikai fejlődés alapot teremt arra, hogy a Képviselő-testület a jelenlegi megállapodás felülvizsgálatáról döntsön”.

Bajkai azt is mondta, hogy ő határidőt nem vállalt, csak azt ígérte, hogy lehetőség szerint az első képviselő-testületi ülésre elhozza a jogi állásfoglalást. Novemberben Bajkai decemberre ígérte végül a jelentését.

Félmilliárdot bukhatott Erzsébetváros

A nagy kérdés az, hogy mennyi pénzről mondott le az elmúlt öt évben az önkormányzat. Molnár István képviselő havi 20 millió forintról beszélt. Hutiray Gyula alpolgármester azt tartotta fontosnak hangsúlyozni, hogy azért így is van az önkormányzatnak évente 200-350 millió forintos bevétele a parkolásból, de „nem vitatom, hogy egy más konstrukcióban (…) nagyobb bevétele lehetne az önkormányzatnak ebből, és nyilvánvalóan ezt meg kell célozni”.

A szerződésből az összeget nem egyszerű kihámozni. Az biztos, hogy 7008 parkolóhelyre szerződtek, nettó 5400 forint/várakozóhely/hó-ra 2009-ben, ami az infláció mértékével nőhet. Ezen felül van még egy megállapodás, hogy a nettó üzemeltetési díjon felüli nettó összegen is megosztoznak.

Megkérdeztük az önkormányzatot, hogy 2009 óta mennyi bevétele volt Erzsébetvárosnak a parkolásból, milyen százalékban osztoztak az Er-Parkkal. De erre nem kaptunk választ, pedig semmiképpen sem lehet üzleti titok, viszont pontosan mutatja, miért kellett megszüntetni az a lehetőséget, hogy magáncég üzemeltesse a parkolást.

Így aztán csak sejteni lehet, mennyi pénzről mondott le és hagyott az Er-Park zsebében Erzsébetváros.

A kizárólag erre a célra létrehozott konzorcium éves bevétele meghaladja az egymilliárd forintot. Adózás után is maradt a cégnél 2016-ban 141 millió forint, 2012 óta pedig nagyjából 380 millió forint. Ebben a tavalyi év nincs benne. És az ideiből eltelt hónapok sem. Ami már simán félmilliárdos nagyságrend.



Az Er-Park mérlege Fotó: Opten

Merthogy hiába készült el végül decemberre a Bajkai által még nyáron megígért előterjesztés, és abban hiába jutottak arra az álláspontra, hogy a szerződés 2012. augusztus 7-én lehetetlenülés miatt megszünt. Ez alapján nem túl határozottan felkérték Vattamány Zsolt polgármestert „a koncessziós szerződés megszűnésére vonatkozó jogi álláspont megtárgyalására, a szerződéssel kapcsolatos elszámolás elvégzésére, továbbá a szolgáltatás vitelével, az önkormányzat tulajdonát képező eszközökkel kapcsolatos kérdések tisztázására”,

ez a mai napig nem történt meg.

Hogy miért, arra megkeresésünkre az önkormányzat egy váratlan fordulattal állt elő. Azt írták, hogy „a szerződéssel kapcsolatban több jogi szakvélemény is készült, melyek között ellentmondások vannak. Ezek feloldása, valamint az ügy további alaposabb kivizsgálása jelenleg is folyamatban van. A vizsgálat lezárultát követően Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete is tárgyalni fogja az ügyet, a testület döntését a nyilvánossággal is ismertetjük majd. Addig is kérjük szíves türelmét!”

A Bajkait novemberben is interpelláló Szücs Balázs megpróbálta kikérni a jogi szakvéleményeket, azzal utasították el, hogy azok a készülő előterjesztés előkészítését szolgálják.

Szücs még decemberben, a Bajkai-féle szakvélemény benyújtásakor arra volt kiváncsi, hogy ki a felelős azért, hogy öt évig egy törvénytelen szerződés alapján működött a parkolás, hogyan fogják visszatéríteni az elmúlt 5 év elmaradt bevételeit.

Bajkai azzal hárított, hogy ő 2014 előtt nem volt tagja a kerület vezetésének. Ami igaz. Arra már nem tért ki, hogy azért azóta is eltelt több mint három év, amikor ő volt a vagyongazdálkodásért felelős alpolgármester.

„Felelősséget, felelősséggel kapcsolatban nem volt különösebb vizsgálat, hiszen én arra vállalkoztam, hogy megnézem, hogy a szerződés maga egyáltalán megfelel-e a most hatályos jogszabályoknak. Ezt a jogi munkát szerintem elvégeztük”

- zárta le a maga részéről a felelősség kérdését Bajkai. Ő egyébként úgy látta, hogy a kerületnek és a konzorciumnak „2012-ig visszamenő időszakkal, a bevételekkel és a költségekkel, kiadásokkal el kell számolni. És ugye nem a szerződés szerinti díjak járnak úgymond a vállalkozó számára, mert az a szerződés az nem él”.

Ha körülményesen is, de Bajkai az előterjesztésben azt is leírta, hogy az önkormányzat követelheti a pénzt a konzorciumtól.

„Tekintettel a fentiekre, az a következtetés tűnik levonhatónak, hogy a felek – más jogviszony hiányában – a jogalap nélküli gazdagodás szabályai alapján felelnek egymással szemben.

A régi Ptk. 361. § -ának (1) bekezdésében foglaltak értelmében, aki más rovására jogalap nélkül vagyoni előnyhöz jut, köteles azt visszatéríteni.”



Ehhez képest mindjárt április van, a szerződést a kerület nem bontotta fel.

Szücs megpróbálkozott azzal, a februári ülésen hozzanak határozatot arról, hogy a polgármester folytasson le belső vizsgálatot az ügyben, de a kerületet irányító Vattamány Zsolt nem vette ezt napirendre, és nem is indokolta meg, miért utasította el a kezdeményezést.

Bajkai közben már Erzsébet- és Terézvárosban kampányol tejet, tojást és sonkát osztva. Ha egyéniben nem jut be, akkor is az országgyűlési képviselő lesz, mert a Fidesz listáján Orbán március elején meglepően jó helyre rakta a családi ügyeiben is eljáró ügyvédet. A 20. helyen Bajkai minisztereket előz meg, biztos befutó. Ha képviselő lesz, le kell mondania az alpolgármesterségről. Az erzsébetvárosi képviselő-testület pedig már csak a választások után foglalkozik a parkolási üggyel.