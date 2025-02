Bódis Kriszta: „A bántalmazás iskolapéldája, ami zajlik”

„A bántalmazás iskolapéldája, ami zajlik, és amit egy ideje már csak úgy hívunk: karaktergyilkosság” – mondta a Telex kérdésére Bódis Kriszta szociális szakember, a Tisza párt szakértője az ellene folyó napok óta tartó személyeskedő támadásokról. A lap azon a nőjogi szakpolitikai konferencián kérdezte Bódist, amelyet a párt a Nők a jövőért címmel tartott pénteken.

Bódis neve először a Tisza párt múlt heti kongresszusán vált ismertebbé a szélesebb nyilvánosság előtt, egy héttel azután, hogy az általa alapított Van Helyed Alapítvánnyal közösen a Tisza 46 rászoruló családnak osztott ki tűzifát Ózdon. Ő kerülhet most be annak a fővárosi alapítványnak a kuratóriumába, amely többek között a Fővárosi Szolidaritási Alap pályázati pénzeit intézi, ami miatt a Fidesz pénzosztónak tartja. A Fidesz, vele együtt pedig a kormánypropaganda teli gőzzel kezdte el nyomni, hogy Bódis LMBTQ-aktivista és támogatja a migrációt. Szentkirályi Alexandra fideszes képviselő azt mondta, „Bódissal nem az a baj, hogy nő, hanem hogy tőről metszett lobbista, Soros-ügynök”, a Meseország mindenkié egyik szerzője, és ő írta a Csipkejózsika című „LMBTQ-propagandát terjesztő” könyvet. A szakember elleni támadásba a Fidesz vezető arcai is beszálltak, Deutsch Tamás egy posztjában Bódist már Csipke Józsikának nevezte, valamint egy szivárványos ikon mellett sok boldogságot kívánt neki és a képen mellette álló Magyar Péternek.

photo_camera Bódis Kriszta Fotó: Németh Dániel/444

Bódis a Telexnek azt mondta, hálás azért a szolidaritásért, amit a kormánymédia támadása után tapasztalt, azt mondta, ezzel a munkássága megerősítést is kapott, ő maga pedig rengeteg szeretetet visszakapott azoktól is, akikért dolgozott: a tanítványaitól és a hátrányos helyzetű és roma emberektől, akik bátorítják és biztatják. „Azt gondolom, hogy így is kéne működnünk: én tényleg hiszek egy szeretet alapú, együttműködő társadalomban, mert minden más a pusztuláshoz vezet” – mondta. Az ellene folyó karaktergyilkolásról még azt mondta, „esetemben ez különösen furcsa, mert aki ismeri a munkásságom, tudja, hogy én mindig hidakat építettem, és pont az ilyen típusú gyűlölködés ellen voltam egész”.

Hogy mi történt Bódis Kriszta kuratóriumi tagsága körül a Fővárosi Közgyűlésben, arról ebben a cikkben írtunk.