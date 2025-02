Magyar Péter: Nem én leszek Orbán Viktor kihívója, hanem a magyar nép

Magyar Péter évértékelő beszédet mond a Tisza Párt kongresszusán Hungexpon szombaton nagyjából pontosan egy évvel azután, hogy a kegyelmi botrány után színre lépett mint politikai szereplő, azóta pedig a Tisza Párttal együtt a legnagyobb ellenzéki párttá nőtte ki magát.

Magyar Péter beszédét azzal kezdte, hogy úgy érezhetjük magunkat, mint egy túrázó, aki magasra jutott, de még nem érte el a csúcsot. Elmondása szerint ahogy végignézünk az elmúlt egy éven, megállapíthatjuk, hogy feljutottunk magasra, de most jön a neheze, viszont innen már szép a kilátás. „A küzdelem a szabad és független Magyarországért folyik, de a jó hír, hogy a tavaszt, a változást és a Tiszát nem lehet megállítani” - mondta.

Magyar szerint az elmúlt egy év története a fény és a sötétség küzdelme volt, és mindkettő erősödött. A sötétségnek a propagandát, a hazugságot, a lejáratást nevezte, fénynek pedig azokat, akik csatlakoznak a Tisza közösséghez. „Ismét megszületett a magyar kurázsi, végre van tétje a magyar közéletnek.” Mint mondja, az elmúlt egy év világosan megmutatta, hogy nem működik a magyar állam, és ennek az oka Orbán Viktor.

A Partizán interjúra is utalt, ahol megkérdezték ő lesz-e Orbán kihívója. Magyar Péter azt mondja, nem, a magyar nép lesz Orbán kihívója és azt senki nem fogja megállítani. Saját pozíciójáról azt mondja, bárhol lesz rá szükség, számíthatnak rá.

A múlt és a magyar nemzet értékeiről beszélt hosszan Magyar. Mint mondja sajnos néhányan letértek az 1100 éves útról, elődeink forognak a sírjukban, lerabolják a földeket és a magyar vagyont, bűnőzőket engednek be. Mit szólna ehhez Hunyadi János? - kérdezi Magyar.

Mit szólnának elődeink, ha a magyar konzervatív hagyomány egyesek számára csupán eszköz, amit képmutató módon álarcként viselnek? - kérdezi. Magyar szerint a mostani kormánytagok ugyanazt teszik, mint korábbi kommunista elődjeik, luxusban élnek és elárulják az erélyes, istenfélő életet.

Magyar szerint Orbán abban reménykedik, hogy a gazdag amerikai Dagobert bácsi vagyonából is ki tud szakítani egy darabot. Ma nem fekete autók, hanem szürke mikrobuszok rejtik el az Orbán-kormány adószedőit, azt figyelik, hogy hol és mit lehetne még elvenni a magyar emberektől: földet, kastélyt, pályaudvart.

Már a kistelepülések fosztogatását is megkezdték, ahol szegény emberek élnek, már semmi sem szent, Magyar szerint. Orbán Pekingtől és Moszkvától várja a propaganda megoldását. Nem jött be Magyar szerint az új gazdaságpolitika se.

Magyar Péter szerint Orbán Viktor elfáradt, nem látja, merre megy a világ. „Itt van tehát az idő újítani, most kell minden magyarnak megvetni a lábát. Most kell a vidékiek józansága, és a nők szeretetteli bölcsessége is” - mondja. Magyar szerint meg kell akadályozni az Orbán-tervet, ami átjátszaná az egészségügyet magánkézbe és még többet lopna.

Magyar Péter a Tisza Párt érdemeit sorolja: az árvízvédelmet, kórházlátogatást, a karácsonyi adománygyűjtést, a tűzifaosztást.

„A Tisza Párt ma már több Magyar Péternél, a Tisza szigeteknél, a képviselőknél, az önkénteseknél, a Tisza minden tenni akaró összessége ebben a hazában. A Tisza nem csupán egy párt, hanem egy remény több millió magyarnak, akik változást akarnak. Nem budapesti vagy vidéki párt, hanem magyar párt” - hangsúlyozta.

Magyar szerint Orbán rendszerének célja, hogy megossza a magyarságot, ennek érdekében minden eszköz megengedett. Ha ez sikerül, elégedettek, mert így a magyar emberek nem azzal foglalkoznak, ami van, hanem azzal, amit ők akarnak. Nem az egészségüggyel és az oktatás helyzetével, hanem, hogy magyar legyen magyarnak farkasa.

Ma Orbán Viktor rendszere jelenti a legnagyobb veszélyt, folytatta Magyar. Szerinte a NER a nemzeti együttbűnözés rendszere, vagyis az Orbán-rendszer. Akik azt akarják, hogy a klán, a horda mindenkinél gazdagabb legyen, ez az igazi árulás Magyar szerint. Amikor kastélyt vesznek a kórházak felújítására szánt magyarok pénzéből. Magyar szerint minket átvertek, megvezettek és megloptak, elvettek tőlünk mindent, ami járt volna.

Magyar Péter hosszan sorolja azoknak a neveit, akik részese ennek a rendszernek. „Tudjuk, kik vagytok, mit tettetek és nem felejtünk” - üzente meg nekik Magyar Péter, amit a közönségből taps követett.

Ígéretet tett arra, hogy független lesz az igazságszolgáltatás a Tisza kormányzása alatt, a rendőrök pedig az ügyészek végezni fogják a dolgukat. Lesz pénz a börtönférőhelyek bővítésére is. Sem elítélt politikusokat, sem elítélt oligarchákat nem engednek majd szabadon azért, mert nincs hely a börtönökben. „Elindítjuk az út a börtönbe programot” - mondta. Visszaveszik a nemzeti vagyont, nyilvánosságra hozzák az összes adásvételi szerződést, megnyitják az ügynökaktákat is, ígérte Magyar Péter.

Ezután Magyar az ellenzékbe is beleállt, szerinte egyrészt nincs meg bennünk az erő a változásra, más pártok pedig biodíszletként működnek és csak a saját pozíciójuk érdekli. Ígéretet tett arra, hogy a Tisza Párt a teljes magyarországi politikai elitet fogja leváltani, mert Orbán nélkül nincs Gyurcsány, Gyurcsány nélkül nincs Orbán.

Magyar szerint Orbánék tudják, hogy vége van, megpróbálják majd őket lejáratni, de a tiszások nem félnek, mert Magyar szerint sokkal, de sokkal többen vannak. Úgy folytatta, Orbánék még az utolsó pillanatokban is el akarják adni az országot, eladósítani, tönkretenni a középosztályt, szegénységbe taszítani a nyugdíjasokat. Azonnali kiárusítási stoppot és államadó stoppot hirdet ezért a Tisza. Meg kell védeni a magyar földet, a kastélyainkat és pályaudvarokat is, mondja Magyar.

Magyar Péter azzal folytatja, Orbán Viktor nincs tisztában a valódi nyugdíjas helyzetével. Magyar azt ígérte a Tisza Párt létrehozza a nyugdíjasok szolgáltatási központját, megtartják a 13. nyugdíjat, bevezetik a méltó élethez szükséges kiegészítő nyugdíjat, uniós támogatással nyugdíjas otthonokat, rehab intézeteket hoznak létre. 50 százalékos kedvezményekkel javítják majd vállalkozókkal a nyugdíjasok életkörülményeit.

Nélkülözhetetlen Magyar szerint egy országos bérrendezés is, mert elértéktelenedtek a fizetések. Ennek az alapja a magyar gazdaság helyreállítása. Azt ígérte, megszüntetik a propaganda több száz milliárdos támogatását, leállítják a felesleges beruházásokat, hazahozzák az uniós forrásokat, segítik a magyar kisvállalkozókat, állami bérlakás-építési programot indítanak. Kiemelt figyelmet fordítanak majd a kutatásfejlesztésére. Adómentességgel és bürokráciacsökkentéssel segítik majd a magyar vállalkozásokat is. Létrehoznak egy stabilitási alapot a NER-pénzekből. A stabilitási alap fő célja a gazdaság fenntartása lesz válság idején.

Bevezetik a vagyonnövekedési adót, ígérte tovább Magyar. Visszahozzák a korábbi területekre a KATA-adózást. Államosítják a végrehajtást, hogy ne legyen több nyerészkedés, utalt ezzel Schadl György ügyére. Vagyonosodási vizsgálatot vezetnek be a vezető politikusok és családjaik vonatkozásában.

Önálló vidékfejlesztési minisztériumot hoznak létre, mert a Tisza Párt komolyan veszi a vidéket és az ott élő embereket. Az uniós forrásokból faluközpont néven pályázati programot indítanak az 5000 fő alatti településeken. Megújítják az oktatási rendszert, segítik a vidéki fiatalok helybemaradását, ígérte tovább Magyar.

A Nemzeti Agrárkamarától Magyar Péter azt kövelte, hogy valódi segítséget nyújtsanak a gazdáknak, ha ennek nem tesznek eleget, megszüntetik a kötelező kamarai tagságot. Támogatnák a kistermelőket, a magyar hatóságok nem zaklatni fogják a termelőket, hanem segíteni és szolgálni. Átfogó öntözési stratégiát is hirdetnek a klímaváltozás kihívásai miatt. Magyar azt mondja, öt százalékkal csökkentik majd a gyümölcsök és zöldségek áfakulcsát, majd a tűzifáét és más egészséges élelmiszerek áfáját is. „Üzenjünk a gazdáknak, hogy mostantól számíthatnak a Tiszára és a hazára” - üzente Magyar Péter.

Ezután az egészségügy témájára tér át. A Tisza minden évben minimum 500 milliárd forinttal növeli az egészségügy költségvetését. Létrehozzák az önálló egészségügyi minisztériumot és megszüntetik a rendőri irányítást. Az Orvosi Kamara javaslatait meghallgatják majd. Mindent megtesznek majd a várólisták radikális csökkentését, eltörlik a teljesítmény-volumen korlátot, prioritásként kezelik az orvos- és ápolóhiányt. Az uniós források felhasználásával azonnal újraindítják a kórházfelújításokat. Leállítják a központosítást. Népszerűsítik majd az egészségügyi hiányszakmákat is. Támogatják a népegészségügyet. Azonnal segítséget nyújtanak majd az OMSZ-nek is és újjászervezik az ügyeleti rendszert. Azt is ígérte Magyar, hogy a gyógyszerkassza költségvetését is növelik, hogy olcsóbbak legyenek a gyógyszerek.

Az egészségügy után az oktatás jön. A Tisza azonnal megszünteti a Klebersberg Központot. Létrehozzák az önálló oktatási minisztériumot. Az oktatási szervezetekkel együtt dolgozzák majd ki a tantervet. Azonos színvonalú oktatást biztosítanak minden gyereknek. Visszaadják az egyetemek autonómiáját. Magyar gratulált a MOME sikereihez, akik elérték, hogy a rektor távozzon. Visszaállítják egy perc alatt az Erasmust. Az oktatási intézményeket pártfüggetlen igazgatók fogják vezetni. Megújítják a tanárképzést is, hogy gyakorlatiasabb legyen. Nemzeti üggyé teszik a tehetséggondozást. Mindent megtesznek, hogy az oktatási intézmények megfeleljenek a 21. századi technikai kihívásoknak. Kötelezően oktatni fogják a gyerekeket a pénzügyi, környezetügyi kérdésekre és kiemelten figyelnek a nyelvtanulásra. Kiemelten figyelmet kap majd a szakképzésris.

Az ukrajnai háborúra is kitért, Magyar Péter békét ígért és azt, hogy nem használják mások szenvedését propaganda célokra. Visszaállítják a V4 szövetséget is, ígérte. Szigorúan lépnek majd fel az illegális migrációval szemben, megtartják a határkerítést, és Orbánnal ellentétben nem engednek ki embercsempészeket a börtönből. A Tisza kiemelt vállalása továbbá, hogy visszaadják az önkormányzatok hatásköreit és megszüntetik a szolidaritási adót.

Magyar ismét elmondta, hogy a Tisza törvénybe iktatja majd, hogy egy miniszterelnök maximum nyolc évig lehet miniszterelnök. Kiemelte, hogy mindent megtesznek a sajtószabadságért, akik majd hatósági vegzálás nélkül végezhetik a munkájukat Magyar szerint.

Magyar Péter beszéde végéhez közeledve a Fidesz-szavazóknak üzent. Felsorolta, hogy melyek azok, amelyek a Tisza Pártnak is fontosak és a Fidesz-szavazóknak: a hagyományaink, az anyanyelvünk, a családunk, szeretteink, stb. De Magyar szerint a hazánk fontosabb, mint néhány politikus meggazdagodása, ezért Magyar kezet nyújt a fideszeseknek is, „ne hagyjuk, hogy a korrupt hatalom összeugrasszon minket”. „Nincs jobb, nincs bal, csak magyar” - mondta Magyar Péter.

Magyar kihirdette, hogy az Orbán-kormány visszaszámlálása elkezdődött és a Tisza készen áll. Bejelentette, hogy tavasszal soha nem látott politikai akcióra készülnek. Azt viszont nem árulta el, mi lesz az.

Zárásul köszönetet mondott a Tisza Párt több száz önkéntesének, és többek között a szakértőknek, akik az Új Magyarország progrmot rakják össze.

„Egyetlen csepp eső is lehet előjele a mindent elsöpörni képes áradásnak. Ti lesztek ez a csepp eső. (...) A Tiszára minden magyar számíthat. A haza minden előtt” - zárta beszédét Magyar Péter.