Valóban leigazolta a volt vezérkari főnököt Magyar Péter

Pénteken jelent meg a hír, hogy a tisztsége alól 2023 tavaszán felmentett Ruszin-Szendi Romulusz, majd nem sokkal a hadseregtől is távozott volt vezérkari főnök is csatlakozhat a Tisza párthoz. Akkor az érintett a kérdésünkre azt mondta, hogy az információt sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudja, míg a Tisza sajtóosztálya azt felelte, hogy a szombati „Vissza Európába!” kongresszusuk résztvevőiről és felszólalóiról előzetesen nem tudnak felvilágosítást adni.

Szombaton viszont tényleg feltűnt a rendezvényen, és beszédet is mondott Ruszin-Szendi, aki minden bizonnyal a párt honvédelemért felelős szakpolitikusa lesz, ahogyan az a tegnapi hírekben is szerepelt.

photo_camera Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza kongresszusán Fotó: Németh Dániel/444

Magyar Péter kedden a Partizán élő műsorában már beszélt arról, hogy „egyesek ki fognak lépni a nyilvánosság elé”, illetve hogy a szombati konferencián „komoly szakpolitikusok” fognak felszólalni, és hogy korábban még vállaltan a Fideszt segítő szakemberek is átpártoltak már a Tiszához.

Hogy rá is gondolt-e vagy sem, de tény, hogy Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság volt elnöke szintén részt vett és beszédet mondott a kongresszuson. Kulcsár, aki párbajtőrvívóként világ- és Európa-bajnok, valamint olimpiai ezüstérmes volt, 2017-2022 között állt a MOB élén.

A pártnak eddig két ismertebb arca volt Magyaron kívül: Tarr Zoltán egykori református lelkész, akit miután felszólalt a tavaly április Kossuth téri Magyar-rendezvényen, kirúgtak minisztériumi állásából – azóta a felesége is így járt –, valamint a Tiktokon mintegy 370 ezer követővel rendelkező dr. Kulja András, akivel együtt járta be korábban Magyar az egészségügyi intézményeket.

A Tisza színpadán most bemutatkozott volt vezérkari főnök 2023-ban az akkori sajtóhírek szerint annak a tisztogatásnak, „fiatalításnak” esett áldozatul, amelynek több száz másik tiszt és főtiszt is. A Magyar Honvédség élére 2021-ben nevezték ki, előtte helyettes államtitkár is volt a HM-ben. A megbízatása 5 évre szólt volna, tehát az idejének a felét sem töltötte ki.