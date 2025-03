Kaja Kallas: Ma világossá vált, hogy a szabad világnak új vezetőre van szüksége

„Ukrajna Európa! Ukrajna mellett állunk” - írta az X-en Kaja Kallas. Az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője jelezte, hogy fokozzák az Ukrajnának nyújtott támogatásukat, hogy „folytathassa a harcot az agresszor ellen.”

Kallas a pénteki Zelenszkij-Trump találkozóra utalva úgy folytatta:

Ukraine is Europe!

We stand by Ukraine.



We will step up our support to Ukraine so that they can continue to fight back the agressor.



Today, it became clear that the free world needs a new leader. It’s up to us, Europeans, to take this challenge.