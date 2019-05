Műkorcsolya világbajnokságot is rendeznénk

Újabb nagy sportesemény megrendezését célozza meg a kormány. Ezúttal Műkorcsolya és Jégtánc Világbajnokság házigazdája lenne Budapest. A kormány határozatot hozott arról, hogy támogatja a Kósa Lajos vezette hazai szövetséget a 2022-es világbajnokság megpályázásában.

Alighanem a Papp László Arénában is meg lehetne rendezni a világbajnokságot, de a helyszín vélhetően a Nemzeti Korcsolyázó Központ lenne. Ez így is, úgy is felépül az Istvánmezőn, a Puskás Stadion mellett, miután elbontják a biciklis Millenáris Velodromot és a Kisstadiont. A szükség szerint gyorskorcsolyásoknak és hokisoknak is helyet adó központ árát 2017-ben 43 milliárdra becsülték, nem lenne meglepő, ha végül sokkal többe kerülne.

Fotó: BORD Építész Stúdió

A központ átadását 2022-ra lőtték be két éve. Ez elég szoros határidő lenne, ha világbajnokságot akarnak rendezni abban az évben, hiszen a vébéket márciusban rendezik.

Éjjeli organikus illeszkedés

Korábban volt arról hír, hogy - ha már a nyári nem jött össze - beszállnánk az osztrákok mellé a 2026-os téli olimpia megrendezésébe, például a korcsolyaszámok megrendezésével. A világbajnokság ehhez lehet belépő.



Kívülről Fotó: BORD Építész Stúdió

Budapest volt már házigazdája műkorcsolya és jégtánc világbajnokságnak, még 1988-ban.



A magyar kormány presztizskérdést csinál abból, hogy sporteseményeket Magyarországra hozzon. A rendezés költségeit rendszeresen megdobja, hogy egyébként nincs ilyen események megrendezésére alkalmas infrasktruktúránk, ezért építeni kell.

Ilyen volt a vizes világbajnokságra a Duna Aréna (ami végül 43 milliárd forintba került, de minden egyb költséggel 130 milliárd forint lehetett a világbajnokság teljes költségvetése).

A 2023-as atlétikai világbajnokságra is új stadiont kell építeni - egyelőre nem árulták el, hogy mennyiért, de szinte biztosan 100 milliárd körül lesz ára.

Ahogy a 2022-es kézilabda Európa-bajnokságra is felépül egy hatalmas, 22 ezres sportcsarnok. Itt sem tudni, mennyiért, ez is közelítheti majd a száz milliárdot, csak a tervezése egymilliárd forintba kerül.

Az új Puskás-stadion - ahol a 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság négy meccsét rendezik majd - nettó 142 milliárd forintba kerül majd.

Az olimpia megrendezéséhez nem is kell már sokkal több. Persze a téli olimpiához azért még igen.

UPDATE: A magyar szövetség tájékoztatásából az derült ki, hogy a világbajnokság nem a korcsolyaközpontban lenne, hanem a 22 ezres sportcsarnokban, amit a kézilabda Európa-bajnokságra építenek. Az nem derült ki, hogy akkor mi lesz a korcsolyaközpontban.