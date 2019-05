Tombolva csaptak össze a moralizáló kommentelők, a szélsőséges madárvédők és a nemzeti park a Bogyiszlón meghalt 5 gólyafióka miatt

Tisztelt Zavoczky Úr! Ha legközelebb betegnek tetszik lenni, ne adja az ég, akut orvosi ellátásra lenne szüksége, javaslom maradjon otthon, és gondolkodjon el a “természet rendjén".



Ez egy kifejezetten visszafogott, polgári hozzászólás egy olyan Facebook-poszt alól, ami valóságos virtuális lincselés hullámot indított el az elmúlt órákban a magyar nyelvű Facebookon. A nem ennyire visszafogott hozzászólók nemcsak ezt a bizonyos Závoczky urat, hanem a családját is kicsinálnák, halni hagynák ha beteg, vagy vidáman végignéznék, ahogy éhenvesznek:

én nem Zsivoczky úrnak kívánok ilyet.. a családjának... nézze végig ahogy a termeszet elintézi a családját.....

minden téren elbukott és el kell küldeni, ne legyen miből eltartani a családját, mert ez a természet rendje.

Adja az ég ..h semmi orvos Ne legyen 1000km -en belül...Dögöljön meg. Az ilyen..😡😡..Ő is vegignezte volna h ha az ő gyerekei fulladnak a vìzbe a lábánál...??!!!!ÁllJON SZEMBE A TÜKÖRREL ES MEG ÉL KÖPDÖSSE SZEMBE MAGÁT!!!!!🤮😡😡😡😡.az Ilyen Nem Ember.....HANYOK AZ ILYENNEK NEVEZETT FERGEKTŐL......

A családját pedig azért is fontos lenne megtanítani kesztyűbe dudálni, mert

Ilyen ember ugyanilyen gyereket nevel!!

Na de mi váltotta ki ezeket a féktelen indulatokat? Az, hogy elpusztult 5 madárfióka.

Hasonlóan egyébként többszáz vagy többezer peches társához. Amikor ugyanis pont akkor támad szokatlanul hideg, esős, szeles idő, amikor a költő madarak fiókái a legérzékenyebbek és leginkább rászorulnának a melegítésre és táplálásra, sajnos ez történik, évmilliók óta. A természet persze korrigál és a következő évben, vagy amikor legközelebb megfelelőek a körülmények a szokásosnál nagyobb fészekaljakat nevelnek a madarak.

Csakhogy 5 kis áldozat pont egy olyan bogyiszlói fészekben élt, ami be van webkamerázva és potenciális kommentelők nézik álló nap. Márpedig az ember viszonyulása egészen más ahhoz, amit a saját szemével is látott már.

A virtuális lincseléshez kellett egy szándékosan kommentelőgerjesztő poszt is, ezt a szenvedélyből fióka- és madármentéssel foglalkozó Márton András szállította. A madárvédő aktivista bejegyzése tankönyvi példája annak, hogyan lehet jószándékú embereket hangulatkeltő csúsztatásokkal pillanatok alatt behergelni.



Márton, a Fióka és Madármentés nevű civil szervezet alapítója azon akadt ki, hogy miután a webkamerán keresztül látta, hogy az eső és a hideg miatt a fiókák igen rossz állapotba kerültek és a mentésük szervezése során felhívta a Duna-Dráva Nemzeti Park illetékes őrét, az nem volt hajlandó segíteni, arra való hivatkozással, hogy

"ez a természet rendje, a nemzeti park álláspontja az, hogy nem avatkoznak be".

Márton erre olyan, elsőre meggyőzően hangzó választ adott, ami a későbbi kommentfolyamban számtalan követője szájából volt újra hallható:

"Én erre azt válaszoltam, hogy milyen természet rendjéről beszélünk egy város közepén, egy feszültség alatti villanyoszlopon, egy mesterséges fészken fészkelő madár esetében."

Részben ezért lett a későbbi, vérszomjas kommentek vezérmotívuma a "természet rendje".

Csakhogy persze sem az őr, sem pedig a nemzeti park későbbi közleménye nem úgy értette a természet rendjét, hogy a kérdéses gólyafészek a vad természet része lenne, hanem úgy, hogy a gólyafiókák tömeges pusztulása a májusi novemberben természetes jelenség. Ami pont ugyanúgy érint bármilyen magyarországi gólyafészket, teljesen függetlenül attól, hogy egy település villanyoszlopán vagy egy ártéri erdő mélyén található.

A madárvédő és a természetvédelmi őr beszélgetése közben előkerült a másik érv, ami miatt a park nem avatkozik közbe ilyenkor, sőt másoknak sem segít, akik maguk avatkoznának be. Nevetesen az, hogy ha egyszer megcsinálnák, onnantól ezt el is várnák tőlük, ami például ilyen időjárás esetén képtelen mennyiségű feladatot róna rájuk.

Ez az abszolút racionális érv persze rögtön másképp hangzik így előadva:

"Erre megdöbbenve hallottam, hogy nem az a baj, hogy a fiókák meghalnak, hanem az, hogy az emberek, a köznapi emberek ezt látják, s mentést, közbeavatkozást várnak el :-O"



Senki sem mondta természetesen, hogy nem baj, hogy a fiókák meghalnak, teljesen másról van szó, ilyen lázító szöveg nemhogy nem hangzott el az illetékesektől, de utalni se utalt rá senki Mártonon kívül, de a madárügyi populizmus jól láthatóan pont olyan, mint az emberügyi.

Márton hosszú posztjából az is kiderül, hogy végül elérte a nemzeti park igazgatóját, aki a szívózás hatására meg is engedte neki a mentést, de a posztoló szerint - amit az összes kommentelő alapigazságként elhitt neki, bármifajta bizonyíték nélkül - pontosan annyi idő hiányzott a fiókák megmentéséhez, amit az aktivista telefonálással töltött. Mivel az utolsó fióka is elpusztult.

A poszt vége a nemzeti park igazgatójának személyeskedő gyalázása, azzal a határvadász zárlattal, hogy

"Ja, és Zavoczky Szabolcs Duna-Dráva NP igazgató úr, nyomtassa ki kérem ez alábbi képet az öt halott fiókáról, s a felettük tehetetlenül álló szülő madárról, hogy mindig eszébe jusson, hogy ez az Ön lelkén szárad részben.

Gratulálok."

Ennek az érzelemkorbácsoló antropomorfizálásnak köszönhetők az olyan, szabályosan ijesztő későbbi kommentek, mint az, hogy

"Borzasztó, nagyon sajnálom a babákat😢"

Igen, ezt madárfiókákról írta valaki.

A nemzeti park ehhez képest igen visszafogottan és a józan észre apellálva reagált egy válaszposztban. (Beszéltem telefonon a betámadott igazgatóval, de ő azt mondta, hogy a válaszbejegyzésükben minden benne van, amit az ügyről mondani szeretne.)

Először általánosságban megírták, hogy a mostani időjárás miért tizedeli meg ennyire a gólyafészkeket. Elmagyarázták, hogy 9 éve fordult elő ilyen utoljára, és hogy akkor a rákövetkező évben húszéves csúcsot ért el az egy fészekre jutó fiókák száma.

Ezek után ismételten leszögezték, hogy mi az alapelvük - ami egyébként a világ minden hasonló intézményénél ilyesmi -:

"Bár sokak számára közönyösnek, egyesek számára akár kegyetlennek is tűnhet, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság célja a természet törvényeinek elfogadása és tiszteletben tartása. A természet, ha hagyjuk szabadon működni, képes tolerálni az ilyen rossz eseményeket."

Ehhez azért hozzátették, hogy

"Mindemellett az emberi felelőtlenség, emberi létesítmények, közlekedés, vadászat, mérgezés, balesetek során megsérült, veszélybe került vadállatok ezreit mentik meg a nemzeti park igazgatóságok munkatársai – sok esetben a civil önkéntesekkel együttműködve – nap mint nap."

Majd még egyszer külön kitértek a webkamerák kérdéskörére: