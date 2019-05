Szeptember elején lesznek az előrehozott választások Ausztriában

Szeptember elején tartják az előrehozott választásokat Ausztriában, derült ki Alexander Van der Bellen államfő és Sebastian Kurz kormányfő vasárnapi találkozóját követően. Előrehozott választásokra azért van szükség, mert szombaton lemondott Kurz helyettese, a Szabadság Párt a minap még Orbán Viktor vendégeként Budapesten járó vezetője, Heinz-Christian Strache.

Az európai szélsőjobboldal meghatározó figurája azért kényszerült lemondani, mert előkerült egy rejtett kamerás felvétel, amely alapján az alkancellár 2017-ben egy orosz milliárdosnőtől várta, hogy "orbáni mintára" átalakítsa az osztrák médiát. Még ötlete is volt, hogy ki lehetne ebben a segítségükre: ugyanaz a Heinrich Pecina, aki a Népszabadságot is bezáratta. (Via MTI)