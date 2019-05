Strache alkancellár arról tárgyalt, hogy egy orosz oligarcha megvegye neki a legnagyobb osztrák lapot

Alighanem az év politikai botránya tört ki péntek este Ausztriában, miután két rangos német lap, a Spiegel és a Süddeutsche Zeitung videófelvételeket mutatott be egy 2017-es ibizai találkozóról. A szélsőjobboldali Osztrák Szabadságpárt vezetője, az azóta alkancellári rangra emelkedett Heinz-Cristian Strache a választások előtt néhány hónappal, egy hosszú italozós estén zsíros közbeszerzési győzelmeket ígért az állítólag Putyinhoz bekötött orosz nőnek, ha az megveszi Ausztria legbefolyásosabb bulvárlapját, és a kampányban Strache eszközévé teszi.

Aki mindig is kíváncsi volt, hogyan reagálnak szélsőjobboldali európai politikusok, amikor az oroszok bekopogtatnak hozzájuk egy ajánlattal, az most megnézheti. Akkor is, ha ebben a konkrét esetben ez csak csapda volt.

Putyin elnök és Kurz kancellár nézi, ahogy Strache alkancellár aláír, 2018 Fotó: Mikhael Klimentyev/Sputnik

A kémregényekbe illő történet azzal kezdődött, hogy Strache régi barátját, az FPÖ egyik vezetőjét, a Moszkvában végzett és oroszul jól beszélő Johann Gudenus bécsi alpolgármestert megkereste egy orosz nő 2017 elején. Aljona Makarovaként mutatkozott be, aki Igor Makarova, egy Putyinhoz közel álló oligarcha unokahúga, és akiről azt lehetett feltételezni, hogy jó kormányzati kapcsolatokkal rendelkezik. (A nő Putyinhoz fűződő, valószínűsíthető viszonyára Strache utal is a találkozójukon.) Aljona Makarova először azt lengette be, hogy földeket venne Gudenustól ötszörös áron, de aztán az osztrák politikus előállt egy sokkal jobb ötlettel, hogyan támogathatná a nő a pártot, későbbi ellenszolgáltatásokért cserébe.

Döntő tulajdonrészt kellene szerezni a Kronen Zeitungban.

Ez a bulvárnapilap 2 millió olvasót ér el naponta a 9 milliós Ausztriában, és mindenki királycsinálóként tartja számon: aki mellé odaáll, az jó eséllyel indul a kancellári székért is. Márpedig Strache éppen erre készült: a 2017 októberére kiírt választások előtti nyáron fej-fej mellett állt a baloldali jelölttel és a későbbi győztes Kurzzal, aki végül koalíciót kötött a korábban szalonképtelennek kikiáltott, de kicsit néppártosított szélsőjobboldallal. Maga Strache mondja ki a videón, hogy ha a Kronen Zeitung mellé állna, akkor nem „nem 27 százalékot kapnánk, hanem 34-et”.

Talán a csillogó lehetőség vakította el őket, mindenesetre az FPÖ két vezetője sírnivalón óvatlan volt. A Süddeutsche Zeitung oknyomozása szerint egyikük sem kért személyit az orosz nőtől, de a segítőjeként bemutatkozó férfitól sem. Amikor egy júliusi estén megérkeztek a fényűző ibizai villába, hamar belefeledkeztek a vodkázásba és a cigizésbe, és csak az este végén jutott először eszükbe, hogy valami nem stimmel. Ekkor egy időre magukra hagyták őket az oroszok, és maguk között beszéltek róla, vajon csapdába sétáltak-e. Strache gyanakodott, de alvezére megnyugtatta, hogy minden kóser. Nem volt az.

Részlet a videóból. A képen látható nő nem az orosz, hanem Gudenus felesége

A két lap megszerezte a hatórás találkozó nagy részének felvételeit, amelyek alapján egyértelmű, hogy a ház minden részét bekamerázták, és az orosz nő és segítője meglehetősen profin lökdöste Strachét abba az irányba, hogy mondjon ki nyíltan korrupcióra utaló mondatokat. A pártvezér szinte végig hangsúlyozza, hogy ő csak törvényes üzleteket ígérhet, de aztán simán bele lehet sodorni olyan ígéretekbe, amelyek minimum felvetik a törvénysértés gyanúját.

Az egyik ilyen, amikor Strache meglepően nyíltan kezd el arról beszélni, hogy ha a nő támogatni akarja a pártját, akkor ne a hivatalos számlájukra fizessen be, hanem egy alapítványnak, hogy ezzel „megkerüljék” a választások tisztaságán őrködő hatóságokat. Még azt is elmondja, milyen híres üzletemberek utaltak már az alapítványának titokban - ezeket az érintettek amúgy tagadják.

A másik erős vonal, amikor Strache arról álmodozik, hogy ha az orosz nő átállítja a Kronen Zeitungot és még esetleg vesz egy tévét is, akkor hatalomra kerülése esetén az oroszok nyernének a közbeszerzéseken. Konkrétan az egyik politikai ellenlábasa részérdekeltségében álló Strabag megbízásait ígéri oda. Strache hangsúlyozza, hogy persze minden a törvényeknek megfelelően történne, de ennél nehéz egyértelműbben rajtakapni valakit a korrupción.

Magyar szempontból különös bája van annak a résznek, amikor Strache arról beszél, hogy orosz segítséggel orbanizálni szeretné az osztrák médiát:

„Olyan médiakörnyezetet szeretnénk kiépíteni, mint az Orbáné” - mondja az orosz „befektetőnek”.

Strache és Orbán a karmelita kolostorban Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A videóból részleteket lehet megnézni a Spiegel oldalán, a sztori egészét pedig angolul is el lehet olvasni a Süddeutsche Zeitungon. A két lap egyaránt megkapta a videókat, és közösen dolgozták fel őket. A forrásukat nem árulják el, de az mindenképpen találgatásokra adhat okot, hogy a videókról kitakarták az oroszokat. Nehéz elképzelni, hogy egy jól felszerelt titkosszolgálaton (vagy nagyon gazdag oligarchán) kívül ki tudna még ilyen hónapokon át tartó, költséges akciót végrehajtani, de ezen a ponton tényleg csak tippelgethetünk, hogy ki készítette a videót és miért pont most hozta nyilvánosságra.

A két lap megkeresésére Strache első körben azt reagálta, hogy „semmilyen ígéretet vagy előnyt nem kapott ezektől az emberektől” se ő, se az FPÖ, illetve hangsúlyozta, hogy

sok alkohol fogyott az este folyamán, és profi tolmács nélkül a nyelvi akadályokat sem tudták leküzdeni.

A következő napokban nyilván sok vita lesz arról, hogy követett-e el törvénysértést Strache, de a nagyobb képen nehéz lesz szépíteni:

az osztrák alkancellár ellenzéki pártvezérként órákon át tárgyalt arról, hogy egy Putyin-közeli oligarcha megvegyen-e neki egy újságot, és fizessen-e támogatást egy titkos alapítványi számlára.

Strache egyszer sem háborodik fel ezeken a lehetőségeken, végig bizonygatja, hogy bár törvényes eszközökkel, de meg fogják találni a módját, hogy üzletet kössenek. A végén a segédje megy ki a konyhába, és mondja azt az orosz nőnek, hogy Strache „nem fogja kimondani, de lehetséges” az üzlet.

Fotó: JOE KLAMAR/AFP

Bár az Osztrák Szabadságpárt szovjetellenes, szélsőjobboldali alakulatként jött létre az 50-es években, Heinz-Critian Strache vezetése alatt, 2007-től fokozatosan elkezdtek javulni a kapcsolataik Oroszországgal: 2008-ban Strache már támogatta az oroszok Grúzia elleni katonai akcióját, 2014-ben pedig a vitatott krími népszavazáson is részt vettek megfigyelőként. A barátság 2016 végén jutott a csúcspontjára, amikor az FPÖ együttműködési megállapodást írt alá Putyin pártjával, az Egységes Oroszországgal. A megállapodás értelmében az FPÖ rendszeresen egyeztet majd az orosz kormánypárttal a pártépítési, törvényhozási és ifjúságpolitikai, valamint az orosz-osztrák kapcsolatokat érintő kérdésekben.

Sebastian Kurz kancellár, az Osztrák Néppárt (ÖVP) elnöke péntek este nem foglalt nyilvánosan állást. Szóvivője az APA osztrák hírügynökség kérdésére közölte, hogy a Kurz kancellár szombaton fog nyilatkozni az ügyről. Az ellenzék Strache lemondását, az ellenzéki NEOS pedig egyenesen új választások kiírását követelte - írja a reakciókat összesítő MTI.

Az FPÖ főtitkára szerint valakik hasznot akarnak húzni a videofelvétel közzétételéből egy héttel az európai parlamenti választások előtt, és közölte, hogy jogászaik vizsgálják a Strachét lejáratni szándékozó felvételeket, és minthogy azok teljesen nyilvánvalóan illegálisan készültek, jogi lépésekre készülnek az ügyben.