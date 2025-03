Ha betiltanák a Pride-ot, a Sziget készen áll befogadni

Kádár Tamás, a Sziget ügyvezetője a Príma Szovjet Gépkocsi podcastjában arról beszél egy, a Pride esetleges betiltásáról szóló kérdésre válaszolva: „föl fogjuk ajánlani a Pridenak, hogy legyen nálunk”, vette észre a Telex. A Szigeten idén is lesz Magic Mirror-sátor, tette hozzá.

A Pride-dal pedig egyelőre nem egyeztettek erről, Kádár szerint egyébként sem szeretnék „senkinek a vitorlájából kifogni a szelet (…) Nyilván az a legjobb, hogyha a Pride ott tud megrendeződni, ahol szeretnék, ha megrendeznék”.

Orbán a február 22-i évértékelőjében mondta azt: „azt tanácsolom, hogy a Pride szervezői ne bajlódjanak az idei felvonulás előkészítésével! Kidobott pénz és idő”, és arról is beszélt, hogy az alkotmányba beleírják, hogy az ember vagy férfi, vagy nő. A szavai nyomán több kormánypárti politikus pörgött rá a Pride-ra, Lázár János arról posztolt múlt csütörtökön, hogy a Pride-ot mihamarabb be kell tiltani, amire Orbán Facebook-oldala odakommentelte, hogy be bizony.

A szervezők úgy reagáltak akkor, hogy „Pride volt. Pride van. Pride lesz”, és kiállt a rendezvény mellett Karácsony Gergely főpolgármester és Soproni Tamás VI. kerületi polgármester is.