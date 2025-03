Karácsony Gergely a Pride-betiltásról: Ha az állampolgárok fel akarnak vonulni, akkor fel fognak vonulni

A főpolgármester volt a Budapest Pride Vedd vissza a hangod! című kulturális-közéleti podcastja legutóbbi adásának vendége. Karácsonyt elsősorban a Pride felvonulás kormány által tervezett betiltásáról kérdezték, de beszélt az LMBTQ-közösséggel kapcsolatos személyes tapasztalatairól is, így például arról, hogy személyesen neki milyen sztereotípiákat kellett magában ledolgoznia.





„Ha az állampolgárok fel akarnak vonulni, akkor fel fognak vonulni” – mondta a tervezett tiltásról. És azt is: „ha most hozunk egy törvényt arról, hogy mondjuk a szexuális kisebbséghez tartozókra nem vonatkozik a gyülekezési jog, akkor gyakorlatilag senkire nem vonatkozik, hiszen egy precedenst teremtünk arra, hogy bármilyen politikailag nekünk nem tetsző véleményt elnyomjunk”.

A főpolgármester szerint az ügy távlatokban túlmutat a szexuális kisebbségek jogain. „Az a kérdés merül föl, hogy vagy az Európai Unió tagja maradunk, és akkor van nagyon sok minden, többek között Pride is (…) vagy pedig az a döntés van, hogy akkor ez a közösség nem a mi közösségünk, és akkor a vasfüggöny másik oldalára kerülünk egy perc alatt.” Szerinte a betiltással azt vennék el az emberektől, „hogy egyszer végre jól érezzék magukat ebben az országban”.

photo_camera Karácsony Gergely a Vedd vissza a hangod! podcast felvételén Fotó: Kristóf Balázs

Nem tartja véletlennek azt sem, hogy ezt a témát most vette elő a Fidesz: „Ezek a nagyszerű, idézőjelben mondom, hogy nagyszerű javaslatok mindig akkor érkeznek, amikor politikailag, hát hogy mondjam, lejtmenetben van a hatalom”. Arról is beszélt, hogy a demokráciát általában éppen a demokrácia nevében szokták leépíteni, „azt ritkán vállalják be az autoriter vezetők, hogy ők autoriter vezetők, mindig kitalálnak valamilyen dumát, hogy valamilyen más társadalmi csoport jogainak az érvényesítése érdekében korlátozzák mások jogait, de ez nyilvánvalóan egy politikai mellébeszélés”.

Karácsony szerint a fővárosban már nem téma a vonulás, „a budapesti közvélemény messze túl van azon, hogy a Pride problémát jelentsen a valóságban”. Persze azt nem vitatja, hogy nem mindenki békélt meg a felvonulók látványával, „lehet a Pride-ot nem szeretni, és egyébként a meleg embertársainkat elfogadni, csak ugye az van, hogy egy városban muszáj elfogadnunk egy csomó mindent, ami esztétikai szempontból nekünk nem tetszik.”