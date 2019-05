Van egy kis baj a Boeing 737 Max szimulátoraival: nem mindig működnek

Miután kettő is lezuhant belőlük, a világ légügyi hatóságai megtiltották a felszállást a Boeing 737 Max repülőgépeknek. Ha ez után a gépek iránt nem is támadt különösebben nagy igény a világ légitársaságainál, a 737 Max szimulátora hirtelen nagyon keresett termék lett. A légitársaságok tömegével kezdték vásárolni, hogy pilótáik biztonságos körülmények között, utasok nélkül, a földön gyakorolhassák be, hogy hogyan tudnák megmenteni a gépet a zuhanástól, ha netán elromlana a gépek átesését megakadályozó automata rendszer, az MCAS.

A Boeing 737 Max gépekre azért kell átesést megakadályozó automatika, mert a gép a ráerőszakolt nagyobb, hatékonyabb hajtómű miatt rásegítés nélkül nagyon is hajlamos átesésre. Ez a repülési szakkifejezés azt a helyzetet írja le, amikor egy gép szárnyai alatt a felszállás közben a túl meredek emelkedés miatt hirtelen megszűnik a felhajtóerő, és kőként zuhanni kezd. A 737 Max azért hajlamos erre, mert a gép szárnyai alá nem tudták beszerelni a hatékonyabb hajtóműveket. Azokat előrébb kellett helyezni a szárnyakon, így viszont megváltozott a gép kereszttengelyén a forgatónyomaték, vagyis a 737 Max gépi rásegítés nélkül nagyon is hajlamossá vált az átesésre.

De ez a rásegítő rendszer, az MCAS is hibásan működött, mert a szenzorok, amelyek alapján érzékelte az átesést, nagyon hajlamosak a meghibásodásra - a Boeing pedig érthetetlen okokból úgy programozta az MCAS-t, hogy az akár egy, meghibásodott szenzor téves adatai alapján is hirtelen, nagy erővel lefelé tolja a gép orrát. Minden jel szerint a 737 Maxok ezen sajátossága okozta két gép lezuhanását hat hónapon belül.

Nem csoda, hogy a légitársaságok rohantak szimulátort venni. Az MCAS meghibásodása esetén ugyanis a pilótáknak rendkívül gyorsan kell cselekedniük. Nem árt begyakorolni sem a hiba felismerését, sem azt, hogy mi a teendő. Ahogy a szimulátorban azt is érzékelhetnék a pilóták, hogy milyen erőhatásokkal kellene megküzdeniük.

Már ha ezek a szimulátorok működnének.

A New York Times értesülései szerint ez nem mindig igaz. A szimulátorok pont hogy képtelenek visszaadni, milyen körülményeket teremt az MCAS meghibásodása, mekkora erővel kell tekerniük a magassági kormányokat, ha le akarják győzni a meghibásodás miatt ilyen esetekben ellenük dolgozó rendszert. Magyarán, pont semmit sem ér az ilyen meghibásodott szimulátorokkal végzett kiképzés.

Így most a Boeingnek nem csupán a gépek, hanem a szimulátor szoftverét is frissítenie kell. (Via The New York Times)