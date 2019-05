Tiszteletreméltó szakértőként idézte egy hírhedt erőszakos bűnöző véleményét a köztévé Híradója, mert az Orbánt dicsérte

2019. május 22. még a sokat látott magyar közmédia történetében is különleges nap volt. A köztévé tegnapi Híradójában ugyanis történelmi blokk ment le: egyenrangú, sőt figyelemreméltó szakértő megszólalóként idéztek egy erőszakos és gazdasági bűncselekményekért többszörösen elítélt, börtönviselt bűnözőt, aki mindezek mellett

politikailag annyira szélsőséges, hogy még Nigel Farage, az ismert brit szélsőjobboldali politikus is bűnözőnek és rasszistának nevezte.

A szegmenst a műsorvezető azzal vezette fel, hogy



Orbán Viktor Európa legerősebb vezetője, nem Angela Merkel vagy Emmanuel Macron – ezt mondta a Pestisrácok.hu-nak Tommy Robinson brit politikai aktivista.

A híradós műfajhoz képest kifejezetten hosszú, majdnem négyperces részben ezután váltakozva mutattak archív képeket a magyar határkerítésről, illetve az Európai parlamentről, és szólaltattak meg magyar illetékeseket, de a műsoridő nagy részében a Tommy Robinsonnal készült videóinterjúból idéztek be részleteket. Robinson ezekben részletesen kifejtette a véleményét Orbán Viktor meghatározó szerepéről, az Európát szerinte fenyegető muszlim invázió elhárításáról, illetve az Európai Unióról, amit diktatúrának nevezett.

A blokkban Robinsont mint „brit politikai aktivistát" mutatták be, az elején annyit említve meg róla, hogy

„a brit politikai aktivistát egy évvel ezelőtt azért zártak börtönbe Nagy-Britanniában, mert nőket és kislányokat erőszakoló muzulmánok bírósági tárgyalásáról akart tudósítani.”

Tommy Robinson azonban egyáltalán nem sima „politikai aktivista”. Ez nem szubjektív megítélés vagy személyes politikai meggyőződéstől függő címkézés kérdése. Robinson ugyanis egy jogerősen többször elítélt bűnöző, akit a magyar közszolgálati média ennek szándékos elhallgatásával szakértőként szólaltatott meg. Politikailag is aktív ugyan, de ezen a területen annyira szélsőségesen rasszista és erőszakos iszlámellenes vonalat visz, hogy még a közfelfogás szerint szélsőséges erők sem vállalnak vele közösséget.

Az angliai Lutonban született, 36 éves Stephen Yaxley-Lennon egy ismert helyi futballhuligán iránti tiszteletből vette fel a Tommy Robinson művésznevet, mivel ő maga is a Luton Townnak szurkoló huligán volt fiatal korától fogva. Fontos, hogy nem ultra, vagyis koreográfiákat bemutató, a csapatát egységes öltözetben, idegenben is buzdító, szervezett szurkoló, hanem a meccsekre a fizikai erőszak, a verekedések miatt járó bajkeverő bandatag.

21 éves korában ítélték el először, 12 hónapot le is ült, miután részegen megvert egy szolgálaton kívüli rendőrt, aki azért lépett közbe, mert Robinson a saját barátnőjét fenyegette egy pubban.

2011-ben 100 résztvevős utcai tömegverekedést robbantott ki egy Luton Town-huligánbanda élén, amiért 3 évre eltiltották a focimeccsek látogatásától, valamint közhasznú munkára és 12 havi pártfogói felügyeletre ítélték. 2011 amúgy is sűrű éve volt: nem sokkal a huligánítélet után újra letartóztatták, miután az ítélettel szembemenve részt vett az általa alapított szélsőséges iszlámellenes szervezet, az English Defence League tüntetésén. De ezzel nem volt vége, 2011 őszén ugyanis felfüggesztett börtönt kapott, amiért az EDL egyik tavaszi rendezvényén lefejelt egy másik EDL-aktivistát.

2012-ben 10 hónap letöltendő börtönt kapott, amiért valaki más útlevelével próbált bejutni az Egyesült Államokba. A kamu útlevelet azért használta, mert korábban már elítélték Amerikában egy drogügy miatt, így nem léphetett volna be az országba.

Hiába volt veterán erőszakos bűnöző, a leghosszabb időt egy gazdasági bűncselekmény miatt töltötte börtönben: 2012-ben jelzálogcsalás miatt ítélték el, miután beismerő vallomást tett az ügyben. Robinsonra 160 ezer fontnyi (durván 60 millió forint) csalást bizonyítottak rá.

A bűnözői karrierjével párhuzamosan Robinson több szélsőséges szervezetben is megfordult, amik közül akadt, amit ő maga alapított.

Politikai aktivitását alapjaiban meghatározta, hogy Lutonban igen magas, 18 százalék körüli a muszlim lakosok aránya és a városban jelen volt egy kis, szélsőséges szalafista szervezet is, ami szándékosan provokatív tüntetéseket is tartott, például Afganisztánból hazatértő brit katonák felvonulásának idején, ami annak ellenére radikális válaszreakciót váltott ki a helyi, eleve iszlámellenes futballhuligánokból, hogy a település muszlim szervezetei azonnal elhatárolódtak a provokációktól.

2004-től egy évig a hírhedt British National Party tagja volt. Az erőszakos, rasszista alapon álló szervezetbe eleve csak fehérek léphettek be. A fehér felsőbbrendűséget hirdető, neonáci gyökerű párt éppen ekkoriban váltott át a holokauszttagadó antiszemitizmusból az iszlámellenességre.

A lutoni események hatására Robinson is részt vett az English Defence League nevű szervezet 2009-es megalapításában, ami hamar Nagy-Britannia legerősebb szélsőjobboldali iszlámellenes alakulata lett. Az EDL egytémás szervezet, ami hivatalosan a radikális iszlám elleni védekezésre alakult, de a valóságban általánosságban harcolt az iszlám vallás és a muszlim állampolgárok ellen, főleg tüntetések és megfélemlítő masírozások formájában. Robinson hamarosan az EDL vezetője lett.

A mozgalom körül azonban egyre fogyott a levegő, különösen miután kiderült, hogy Anders Breivik szélsőjobboldali norvég tömeggyilkos, aki 77 embert ölt meg, az EDL-t tekintette inspirációnak, szoros kapcsolatban állt a szervezet több vezetőjével és egyszer el is utazott egy angliai megmozdulásukra. Ugyancsak 2011-ben derült ki, hogy két EDL-tag, köztük egy aktív brit katona bombamerényletet szerveztek egy mecset ellen. Az EDL-t a belső feszültségek is bomlasztották, az erőszakos, huligán múltú aktivisták ugyanis egyre többször fordultak fizikailag is egymás ellen. Egy ilyen verekedés miatt ítélték el egyszer Robinsont.

A férfi a 2012-ben kilépett az EDL-ből, majd más szélsőséges csoportok - British Freedom Party, Pegida - színeiben tűnt fel.

A magyar köztévé Híradójában emlegetett eset a legkevésbé sem úgy történt, hogy

„A brit politikai aktivistát egy évvel ezelőtt azért zártak börtönbe Nagy-Britanniában, mert nőket és kislányokat erőszakoló muzulmánok bírósági tárgyalásáról akart tudósítani.”

A börtönnek semmi köze nem volt ahhoz, hogy muzulmán vádlottak szerepeltek a perben. Robinsont a valóságban azért ítélték el, mert a brit jog szerint általánosságban bűncselekménynek számít a tárgyalásokról való engedély nélküli tudósítás. Nem azért, hogy muszlimokat védjenek, hanem mert Nagy-Britanniában esküdtszék dönt a vádlottak bűnösségéről, őket pedig befolyásolhatja egy perről leadott tudósítás is. Robinson azonban a jól ismert törvényt szándékosan megszegve több alkalommal is élőben tudósított. Egyszer felfüggesztett börtönre ítélték emiatt, második alkalommal már le is ültették, de 2 hónap után a fellebbezések hatására kiengedték.

Miután a UKIP nevű bevándorlásellenes párt tanácsadója lett, a párt korábbi elnöke, Nigel Farage EP-képviselő bűnözőnek nevezte és kikelt az ellen, hogy egykori pártja ilyen szélsőséges alakokkal közösködjön. Farage végül ki is lépett a pártból, amit Robinson felvételével magyarázott.

Robinson függetlenként elindul a nagy-britanniai EP-választáson. A közösségi médiát lelkesen használó szélsőségest idén februárban örökre kizárták a Facebookról és az Instagramról, miután arról posztolt, hogy a Korán követőit le kéne fejezni.

Tavaly májusban Plankó riporter Londonban járt, egy Robinson által szervezett tüntetésen, ahol egy drag queen is fellépett. A riportban így mutatta be Robinsont:

Tommy Robinson pályája az utóbbi években kezdett meredeken felfelé ívelni, idén pedig rakétaként lőtt ki. Robinson nem olyan úrifiú, mint az újjobboldal internetes hősei általában: volt focihuligán, alapított utcai szélsőjobboldali szervezetet, az English Defence League-et, amiből aztán ki is lépett, verték meg muszlimok, ő is vert muszlimokat, volt börtönben, az utóbbi időben pedig a Youtube-on építi újra magát. És ez most nagyon bejön.



Tommy Robinson a brit munkásosztály nyelvén száll be a Brexit- és főleg az iszlám-vitába, kőkeményen megy neki az ország „iszlamizációjának”. És közben a mainstrem média ellen is a frontvonalban harcol: aki olyat ír róla, ami nem tetszik neki, azt jobb esetben az irodájában, rosszabb esetben az otthonában keresi fel, és vonja kérdőre. Ebből videósorozatot is készít.



Hogy mennyire lett népszerű? Annyira, hogy Németh Szilárd is osztja a videóit.

Ez volt pont egy éve, a rasszista köztörvényes bűnöző mára már a magyar közszolgálati tévé fontos szakértőjévé vált.