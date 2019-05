Zsiday Roynak most esze ágában sincs New York-i éttermet nyitni

Mulatságos interjú jelent meg a Forbesban Zsiday Roy magyar vendéglátóipari nagyvállalkozóval.

A Zsiday család több kifejezetten sikeres éttermet üzemeltet Magyarországon, köztük Jamie Oliver-féle franchise helyeket is. Ez azért érdekes, mert Jamie angliai étterem birodalma éppen most dől össze, ennek okairól az Index írt érdekes cikket.

A magyar éttermek egyelőre úgy tűnik nincsenek veszélyben, ez a Zsiday interjú egyik fontos üzenete, ahol belemennek egy picit abba is, hogy a világhírű szakács angliai projektjei hol mentek félre.

„Az egész brit étterempiac – erről már én is több helyen nyilatkoztam korábban – nagyon nehéz pályára került (...) elszálltak a bérleti díjak, a bérek; (...) A UK piac tényleg katasztrofális, és ezt látja minden partner, nagyon boldogok vagyunk, hogy nem kell Angliában éttermet üzemeltetnünk. Eszem ágában nem lenne most New Yorban vagy Londonban helyet nyitni.”