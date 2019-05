42 rabot fojtottak meg a manausi börtönlázadás során

Rendőrök készülnek lerohanni a Puraquequara börtönt Manausban. A hétvégén négy manausi börtönben is lázadás tört ki, ezek során eddig legalább 57 rab vesztette életét, többségüket megfojtották. Fotó: SANDRO PEREIRA/AFP

42 megfojtott rab holttestére bukkantak hétfőn a brazíliai Manaus négy börtönében. Egy nappal korábban egy manausi börtönben 15 halálos áldozata volt a rivális börtönbandák összecsapásainak.

Brazíliában, ahol szinte minden börtönt drogbandák uralnak, a börtönlázadások gyorsan terjednek egyik börtönről a másikra, írja a Guiardian.

A hatóságok tájékoztatása szerint a hétfőn megtalált áldozatok egy részét aznap gyilkolhatták meg a négy börtönben, melyek felett időközben a börtönőröknek sikerült visszaszerezniük az uralmat. A hatóságok további részleteket nem közöltek a hétvégén kirobbant börtönlázadásokról.

Vasárnap legalább 15 halálos áldozatról számoltak be, őket megkéselték vagy megfojtották. (Via The Guardian)