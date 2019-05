Jó hír azoknak, akik szurkolnak a sikeres magyar üzletembereknek: Mészáros Lőrinc három cégéből 17 milliárd forintos osztalékot vett fel

Megjelent Mészáros Lőrinc három, vélhetően legnagyobb bevételű cégének tavalyi évről készült hivatalos mérlege. Kicsit bizonytalanul írom ezt le, mert simán lehet, hogy ezek csak nagy bevételű cégek, és vannak a birodalomban erősebb szereplők.

Maradjunk abban, hogy megjelent három nagy Mészáros Lőrinc cég mérlege.

A legklasszikusabb a Mészáros és Mészáros Kft.. Az a legkevesebb, hogy nincs ok a panaszra. A cég árbevétele az előző évi 21 milliárdról 51 milliárd forintra nőtt. A tiszta haszon is a megszokott dinamikában: 3,7 milliárdról 5 milliárd gyarapodott. Mészáros májusban ki is vette osztalékként az 5 millárd forintot.

A másik cégnél, a vasútépítésben utazó R-Kordnál némi aggodalomra adhat okot, hogy a nagy növekedési periódus megállt. A 2017-es 36,3 milliárdos bevételhez képest tavaly valamivel kisebb, 35,8 milliárdos bevételt produkált a cég. Az adózott nyeresége 7,5 milliárdról "szerény" 5,99 milliárdra csökkent. Ami azért arra még bőven elég, hogy ebből a cégéből is kivegyen Mészáros 5 milliárd forintos osztalékot.



Az R-Kord megtorpanó növekedését bőven kárpótolja a közpénzeken szintén vasútépítési munkákat végző V-Híd Kft., ami - ahogy megírtuk -

két év alatt bámulatos, 2421 százalékos árbevétel növekedést produkált.

Ez a cég is már a 48 milliárdos árbevétel/év polcon van. Ebből kiszuszakoltak tavaly 5,3 milliárd forint tiszta nyerséget. Annyira jól ment a V-Hídnak, hogy 5,8 milliárdos kölcsönt adott a tulajdonos Mészáros Lőrincnek és nejének, ezen felül Mészáros és felesége 7 milliárdos osztalékot is kivett ebből a cégből is.

Vagyis három cégből összesen 17 milliárdos osztalékot vett ki Mészáros. Ez még nem a teljes összeg, az majd akkor lesz összerakható, ha kijön a felcsúti gazdasági szakember valamennyi cégének a mérlege.

Az, hogy ilyen jól megy Mészáros cégeinek, remek hír az Orbán-családnak is. A Direkt 36 cikkéből derült ki pár érdekesség:

AZ R-Kord részvételével zajló hatalmas dél-balatoni vasútfelújításon alvállalkozóként vett részt a Nehéz Kő Kft., az Orbán család szállítmányozással foglalkozó cége. A miniszterelnök apjának a cégei is megjelentették a mérlegüket, amiből az derült ki, hogy Orbán Győző májusban 1,35 milliárdos osztalékot vett ki a vastagon nyereséges cégeiből.